Μοναστήρι Αγίας Τριάδος: Απαγόρευσε την είσοδο σε βουλευτές που ψήφισαν τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Σε μια κίνηση με έντονο συμβολικό και πολιτικό χαρακτήρα προχώρησε το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιερής Γυναικείας Μονής Αγίας Τριάδος Εδέσσης, ανακοινώνοντας την πλήρη απαγόρευση εισόδου στους βουλευτές που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Η απόφαση, η οποία αναρτήθηκε ήδη στον πίνακα ανακοινώσεων του μοναστηριού, έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα αντιδράσεων που εκδηλώνονται από πλευράς εκκλησιαστικών φορέων και Μητροπόλεων ανά την επικράτεια.

Επιστολή-μπλόκο σε τοπικό βουλευτή

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Μονής δεν περιορίστηκε στη δημόσια ανακοίνωση, αλλά απέστειλε και προσωπική επιστολή προς τον τοπικό βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Διονύσιο Σταμενίτη, ξεκαθαρίζοντάς του ότι είναι ανεπιθύμητος στις επικείμενες θρησκευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του ναού.

Στο σκεπτικό της απόφασής τους, οι μοναχές υπογραμμίζουν ότι η στάση των βουλευτών που στήριξαν τη νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις χριστιανικές αξίες, χαρακτηρίζοντας την ψήφιση του νόμου ως «προσβολή του Τριαδικού Θεού». Όπως σημειώνουν, η θρησκευτική τους συνείδηση αλλά και το κοινό αίσθημα των πιστών που επισκέπτονται το μοναστήρι δεν τους επιτρέπουν να δεχθούν τους συγκεκριμένους πολιτικούς στους χώρους της Μονής.

Συνεχίζονται οι τριγμοί στις σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτικής

Το περιστατικό στην Έδεσσα επιβεβαιώνει ότι το χάσμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε τμήματα της Εκκλησίας και το πολιτικό σύστημα παραμένει ενεργό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την πλευρά των θιγόμενων πολιτικών προσώπων ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το θέμα συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία της Πέλλας.

Η Απόφαση της Ιερής Μονής Αγίας Τριάδος Εδέσσης

Με αφορμή την πρόσφατη πανήγυρη της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, η Ιερά Μονή της Έδεσσας εξέδωσε μια ομόφωνη πράξη (Αριθμ. Πραξ.: 78), την οποία υπογράφουν η Ηγουμένη Πορφυρία και τα μέλη της αδελφότητας. Σύμφωνα με την απόφαση, η συνείδηση των μοναζουσών δεν επιτρέπει την υποδοχή των βουλευτών που στήριξαν τον επίμαχο νόμο, καθώς και την απόφαση 392/2026 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υιοθεσία.

Στο σκεπτικό της Μονής υπογραμμίζεται ότι, με βάση την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας, η πράξη αυτή αποτελεί «ύβρη εναντίον του Δημιουργού Θεού» και διαστρέφει τη φύση του ανθρώπου, όπως αυτή ορίζεται στο «άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς».

