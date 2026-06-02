Σχοινάς για Γαρμπή: «Για καιρό πέρναγε από μπροστά μου και δε με κοίταζε καν, σαν να μην υπήρχα»

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή είναι σχεδόν 30 χρόνια μαζί. Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και αποκάλυψε ότι τον πρώτο καιρό η Καίτη Γαρμπή πέρναγε μπροστά του και δεν τον κοίταζε καν.

«Εγώ ήμουν από τους πιο τυχερούς ανθρώπους του κόσμου. Είναι θέμα τύχης να σου έρθουν κάποιοι άνθρωποι στον δρόμο σου…Με την Καίτη πιστεύω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές… Εννοείται ότι θυμάμαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Της έκανα φωνητικά για πολύ καιρό, πέρναγε από μπροστά μου όλο το βράδυ και δε με έβλεπε ποτέ… Σαν να μην υπήρχα, ήμουν αόρατος…

Το είχα πει με το που την είδα, ότι αυτή τη γυναίκα θα την παντρευτώ…Του χρόνου θα κλείσουμε 30 χρόνια γάμου. Φέτος πήγαμε στην Πράγα και της έκλεισα ένα τραπέζι σε ένα event με ζωντανή ορχήστρα που έπαιζε όπερα…» είπε ο Διονύσης Σχοινάς.

Παράλληα τόνισε πως η σχέση τους δεν πέρασε ποτέ κρίση. «Η σχέση μας δεν πέρασε ποτέ κρίση, ποτέ, ούτε πρόκειται. Μέσα στο σπίτι δε θα μαλώσουμε. Αυτοί που φωνάζουν μέσα στο σπίτι είναι ο Δημήτρης και η Καίτη. Εγώ δε θα φωνάξω ποτέ στον Δημήτρη, ούτε στην Καίτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να φωνάξω ποτέ στον άνθρωπο που αγαπάω… Αν γίνει κάτι και φωνάξει κάποιος, παίρνω το αμάξι κάνω μια βόλτα και όταν γυρνάω σκάμε στα γέλια»

