ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο αρχείο η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου και η οποία είχε σχηματιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρμόδιος εισαγγελέας Πρωτοδικών, έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελία εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση..

Οι δύο βουλευτές είχαν τεθεί υπό έλεγχο για ενδεχόμενη ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, με φερόμενο φυσικό αυτουργό τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα



κρίθηκε πως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

