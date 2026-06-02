Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Καλώ όλα τα κόμματα να καταθέσουν τις θέσεις τους και όχι να απέχουν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για έναν «Οδικό Χάρτη» που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περιόδου.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, η πρόταση περιλαμβάνει τομές σε κρίσιμους τομείς, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και τον τρόπο ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, έως τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε δημοσιονομικούς κινδύνους και τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Παράλληλα, η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανταποκρίνονται σε ώριμα κοινωνικά αιτήματα, όπως η δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και η επέκταση της επιστολικής ψήφου στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωσης της Πολιτείας και στη συνταγματική πρόβλεψη για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας.

«Στόχος μας είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τα πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

