Κρήτη: Τιμές "ασανσέρ" στα καύσιμα - Ελαφρά πτώση με άγνωστη την συνέχεια

Σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας συνεχίζει να κινείται η αγορά καυσίμων, με τις διεθνείς εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα τις τιμές.



Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα μέσα του ίδιου μήνα ήταν ακόμη χαμηλότερη, περίπου στα 65 δολάρια.

Μέχρι τα τέλη Απριλίου σημειώθηκε σημαντική άνοδος, με την τιμή να φτάνει έως και τα 120 δολάρια, ενώ στις αρχές Μαΐου υποχώρησε στα 97 δολάρια. Σήμερα, 1η Ιουνίου, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 93-94 δολάρια, με μικρές διακυμάνσεις. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από 1,56 ευρώ διαμορφώθηκε κοντά στο 1,79 ευρώ ανά λίτρο. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουνίου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μειώνεται από 20 σε 15 λεπτά, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά τις τιμές στην αντλία.

Σε ότι αφορά την Κρήτη υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ακόμη και στις μέσες τιμές από νομό σε νομό από αυτές που δίνει το υπουργείο στο παρατηρητήριο τιμών. Κοινή διαπίστωση είναι ότι μέσα στο Ηράκλειο τα καύσιμα πωλούνται σε υψηλότερες τιμές απ ότι στα Χανιά το Λασίθι και την ενδοχώρα. Πάντως σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης στο Ηράκλειο κυμαινόταν σε πολλά πρατήρια στο 2,055 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στο 1,78. Χθες 1 Ιουνίου η μέση τιμή των καυσίμων στην Κρήτη σύμφωνα με το παρατηρητήριο ήταν:

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Απλή αμόλυβδη 2,132- πετρέλαιο κίνησης 1,796

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Απλή αμόλυβδη 2,126- πετρέλαιο κίνησης 1,786

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Απλή αμόλυβδη 2,122- πετρέλαιο κίνησης 1,778 1

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Απλή αμόλυβδη 2,091 – πετρέλαιο κίνησης 1,774

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, η οποία εκτιμάται μεταξύ 7% και 10%. Πρόκειται για ένδειξη ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος.

