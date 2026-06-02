Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Έπαιξε στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό

Νέα πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με φόντο τις αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό».

«Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ “Στο χιλιοστό” συνεχίζονται και συγκλονίζουν ακόμη και όλους όσοι έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια “παρέα} μαθητευόμενων μάγων» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης και προσθέτει:

«Η παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με το δημοψήφισμα, που επελέγη ως λύση στο επικοινωνιακό αδιέξοδο του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα του οποίου οδήγησε στη μεγάλη κωλοτούμπα, δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ακόμη και ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και αν δεν ήταν οι τότε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν στην Ευρώπη».

