Κρήτη: Αστυνομική επιχείρηση με συλλήψεις - Βρέθηκαν δενδρύλλια και χασίς

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 61χρονου Γερμανού και ενός 62χρονου Έλληνα, προχώρησαν τη Δευτέρα οι αστυνομικοί σε χωριό του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο επιχείρησης για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από ταυτόχρονες έρευνες σε σπίτια, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες κάνναβης καθώς και δενδρύλλια που καλλιεργούνταν παράνομα.

Ειδικότερα, στο σπίτι του 62χρονου βρέθηκαν οκτώ δενδρύλλια κάνναβης και περίπου 150 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ στο σπίτι του 61χρονου εντοπίστηκαν 14 δενδρύλλια κάνναβης και 20 γραμμάρια της ίδιας ουσίας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες (01.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, 62χρονος ημεδαπός και 61χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες και περιβάλλοντες χώρους του 61χρονου και του 62χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:



• -22- δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως ενός μέτρου,



• -167,9- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,



• ζυγαριά ακριβείας,



• το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων οχτακοσίων (2.800) ευρώ,



• ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερείτο ιατρικής συνταγής,



• δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας



Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

