Γιατί μένουμε σε σχέσεις που δεν μας χωρούν πια;

Υπάρχουν σχέσεις που δεν τελειώνουν όταν σταματά η αγάπη. Τελειώνουν πολύ αργότερα, όταν σταματάς να χωράς μέσα τους. Κι όμως, πολλές φορές μένεις. Μένεις ενώ νιώθεις ότι μικραίνεις, ότι λογοκρίνεις σκέψεις, ανάγκες και κομμάτια του εαυτού σου για να διατηρηθεί μια ισορροπία που μοιάζει όλο και πιο εύθραυστη. Δεν είναι επειδή δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Συνήθως το καταλαβαίνεις πολύ καλά. Το δύσκολο είναι να αποδεχτείς τι σημαίνει αυτή η διαπίστωση. Γιατί όταν μια σχέση κρατά χρόνια, δεν φεύγεις μόνο από έναν άνθρωπο. Φεύγεις από συνήθειες, όνειρα, κοινές αναμνήσεις, σχέδια και από μια εκδοχή του μέλλοντος που είχες ήδη αρχίσει να φαντάζεσαι. Έτσι, πολλές φορές επιλέγεις το γνώριμο, ακόμη κι αν σε πληγώνει περισσότερο από το άγνωστο.

Όταν συνηθίζεις να βάζεις τον εαυτό σου δεύτερο

Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους που μένεις σε μια σχέση που δεν σε εκφράζει πια είναι ότι έμαθες από νωρίς να προσαρμόζεσαι. Να είσαι «βολικός», να μην ζητάς πολλά, να μη δημιουργείς αναστάτωση. Κάπου στην πορεία αρχίζεις να θεωρείς φυσιολογικό να αγνοείς τις ανάγκες σου. Το παράξενο είναι ότι μετά από χρόνια μπορεί να δυσκολεύεσαι ακόμη και να τις αναγνωρίσεις. Δεν αναρωτιέσαι τι θέλεις πραγματικά, αλλά τι είναι πιο εύκολο να αντέξεις. Η ψυχολογία περιγράφει αυτό το φαινόμενο ως απομάκρυνση από τον αυθεντικό εαυτό. Όσο περισσότερο συμβαίνει, τόσο πιο εύκολο γίνεται να παραμένεις σε καταστάσεις που δεν σε ικανοποιούν. Όχι επειδή είσαι αδύναμος, αλλά επειδή έχεις εκπαιδευτεί να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στην προσαρμογή παρά στην προσωπική σου αλήθεια.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν αγαπά τις απώλειες. Για αυτό συχνά επενδύεις ακόμη περισσότερο σε κάτι που δεν λειτουργεί, μόνο και μόνο επειδή έχεις ήδη επενδύσει πολύ. Χρόνια, συναίσθημα, κόπο, υπομονή. Σκέφτεσαι ότι θα ήταν κρίμα να τα αφήσεις πίσω. Όμως η διάρκεια μιας σχέσης δεν αποτελεί απόδειξη ποιότητας. Μερικές φορές αποτελεί απλώς απόδειξη αντοχής. Και η αντοχή δεν είναι πάντα αρετή. Υπάρχουν στιγμές που το πιο γενναίο βήμα δεν είναι να κρατηθείς, αλλά να παραδεχτείς ότι κάτι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Η παραμονή σε μια σχέση μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ιστορία, μοιάζει λίγο με το να φοράς ένα παλτό που κάποτε σου ταίριαζε τέλεια αλλά πλέον σε στενεύει. Το γεγονός ότι το αγάπησες δεν σημαίνει ότι συνεχίζει να σου κάνει.

Τι αποκαλύπτει η σχέση για την αξία που δίνεις στον εαυτό σου

Οι σχέσεις λειτουργούν συχνά σαν καθρέφτης. Δεν δείχνουν μόνο ποιον αγαπάς, αλλά και τι πιστεύεις ότι αξίζεις. Αν συνηθίζεις να συμβιβάζεσαι με λιγότερη φροντίδα, λιγότερο σεβασμό ή λιγότερη σύνδεση από όση έχεις ανάγκη, ίσως το ζήτημα δεν βρίσκεται μόνο στη σχέση. Ίσως βρίσκεται και στον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου. Η διεκδίκηση δεν είναι εγωισμός. Είναι μια μορφή αυτοσεβασμού. Από τη στιγμή που αρχίζεις να πιστεύεις ότι οι ανάγκες σου έχουν αξία, αλλάζει και ο τρόπος που επιλέγεις ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες και συντρόφους. Δεν ζητάς το τέλειο. Ζητάς κάτι που να σε χωρά ολόκληρο. Κι αυτό είναι πολύ διαφορετικό.

Το πιο δύσκολο ερώτημα δεν είναι αν μια σχέση σε αγαπά. Είναι αν σου επιτρέπει να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε αυτήν. Αν χρειάζεται συνεχώς να μικραίνεις, να κρύβεις πλευρές σου ή να απολογείσαι για όσα νιώθεις, τότε ίσως δεν έχει σημασία πόσο καιρό κρατά. Σημασία έχει πόσο χώρο αφήνει για να αναπνέεις. Οι υγιείς σχέσεις δεν απαιτούν να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου για να παραμείνουν ζωντανές. Αντίθετα, τον κάνουν πιο ορατό. Και κάποια στιγμή, όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται, η μεγαλύτερη πράξη αγάπης μπορεί να είναι να σταματήσεις να χωράς τον εαυτό σου σε μέρη που έχουν πάψει να τον χωρούν.

