Οι πρώτοι 3 μήνες σε μια σχέση λένε τα πάντα

Ξεκινάς κάτι καινούριο και όλα μοιάζουν λίγο πιο φωτεινά, λίγο πιο έντονα, σαν να έχεις βάλει φίλτρο στη ζωή σου χωρίς να το καταλάβεις. Τα μηνύματα έρχονται πιο γρήγορα, τα ραντεβού έχουν μια γλυκιά ανυπομονησία και εσύ αρχίζεις να σκέφτεσαι αν αυτό που ζεις έχει προοπτική ή απλώς περνάς καλά. Εκεί κάπου εμφανίζεται και ο κανόνας των τριών μηνών, σαν μια μικρή φωνή λογικής που σου λέει να μην βιαστείς. Να περιμένεις, να δεις, να καταλάβεις. Ακούγεται σωστό, σχεδόν καθησυχαστικό, ειδικά αν έχεις καεί στο παρελθόν από ιστορίες που έτρεξαν πιο γρήγορα από όσο άντεχαν. Αλλά αλήθεια, μπορείς να βάλεις χρονόμετρο στο συναίσθημα ή απλώς προσπαθείς να νιώσεις ασφαλής μέσα σε κάτι που από τη φύση του δεν ελέγχεται;

Τι πραγματικά δείχνουν οι πρώτοι μήνες

Οι πρώτοι τρεις μήνες έχουν μια περίεργη δύναμη, γιατί εκεί χτίζεται η πρώτη εικόνα, αλλά δεν είναι πάντα η πιο αληθινή. Είναι η περίοδος που ο άλλος δείχνει τον καλύτερό του εαυτό και εσύ κάνεις ακριβώς το ίδιο, χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Δεν είναι ψέμα, είναι απλώς μια πιο φωτεινή εκδοχή της πραγματικότητας. Μέσα σε αυτό το διάστημα αρχίζεις να βλέπεις μικρές λεπτομέρειες, πώς μιλάει όταν κουράζεται, πώς αντιδρά όταν κάτι δεν πάει όπως θέλει, αν σε ακούει πραγματικά ή απλώς περιμένει να μιλήσει. Εκεί είναι τα σημάδια που αξίζει να κρατήσεις. Όχι τα μεγάλα λόγια, ούτε οι εντυπωσιακές κινήσεις. Οι πρώτοι μήνες δεν σου δείχνουν όλη την αλήθεια, σου δίνουν όμως τις πρώτες ρωγμές της.

Γιατί το να περιμένεις μπορεί να σε προστατεύσει

Αν έχεις την τάση να πέφτεις με τα μούτρα σε μια σχέση, αυτός ο άτυπος κανόνας μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα φρένο που τελικά σε σώζει. Σου δίνει χώρο να δεις αν αυτό που ζεις έχει βάθος ή είναι απλώς ένταση. Σε βοηθά να ξεχωρίσεις τον ενθουσιασμό από τη σύνδεση, το “μου αρέσει” από το “μπορώ να είμαι ο εαυτός μου εδώ”. Επίσης σε κρατά μακριά από αποφάσεις που δημιουργούν δεσμεύσεις πριν καν γνωρίσεις τον άλλον πραγματικά, όπως το να μπλέξεις συναισθηματικά ή πρακτικά χωρίς να έχεις εικόνα. Όταν δίνεις χρόνο, δεν σημαίνει ότι παγώνεις το συναίσθημα, σημαίνει ότι του δίνεις χώρο να αποδείξει αν αντέχει και έξω από τη φούσκα των πρώτων ραντεβού.

Όταν οι κανόνες σε περιορίζουν αντί να σε βοηθούν

Από την άλλη, αν πιαστείς από αυτόν τον κανόνα σαν να είναι νόμος, μπορεί να σε μπερδέψει περισσότερο από όσο σε καθοδηγεί. Μπορεί να μείνεις σε μια κατάσταση που ήδη δεν σε γεμίζει, απλώς και μόνο επειδή “δεν έχουν περάσει τρεις μήνες ακόμα”. Μπορεί να καταπιέσεις αυτό που νιώθεις, είτε είναι ενθουσιασμός είτε αμφιβολία, για να ταιριάξεις σε ένα χρονικό πλαίσιο που δεν σε εκφράζει. Οι σχέσεις δεν λειτουργούν με ημερολόγιο και deadlines. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν σίγουροι πολύ νωρίς και άλλοι που χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Το θέμα δεν είναι να ακολουθήσεις έναν κανόνα, αλλά να καταλάβεις αν αυτό που ζεις σου κάνει καλό, αν σε ηρεμεί ή σε μπερδεύει.

Στο τέλος, αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν θα περιμένεις τρεις μήνες ή τρεις εβδομάδες, αλλά αν είσαι παρούσα σε αυτό που συμβαίνει. Να παρατηρείς, να ακούς, να νιώθεις χωρίς να βιάζεσαι να βγάλεις συμπέρασμα. Οι σχέσεις δεν αποκαλύπτονται ξαφνικά σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ξεδιπλώνονται σιγά σιγά, μέσα από στιγμές που δεν φαίνονται σημαντικές αλλά τελικά είναι. Αν κάτι αξίζει, θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον ενθουσιασμό. Αν όχι, δεν θα το σώσει κανένας κανόνας. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι ειλικρινής με αυτό που βλέπεις και με αυτό που χρειάζεσαι, γιατί εκεί κρύβεται η πραγματική απάντηση.

