Συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τη μητέρα του

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα και μίλησε με συγκίνηση για τον θάνατο της μητέρας του.

«Είμαι άνθρωπος της λογικής, αλλά όταν φεύγει ένα δομικό κομμάτι της ύπαρξής σου, δεν υπάρχει λογική. Είναι καθαρό συναίσθημα. Δεν έχεις κάτι να αντιτάξεις, ούτε μπορείς να είσαι πιο ψύχραιμος. Απλώς αφήνεσαι σε αυτό», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός περιέγραψε μια εικόνα που, όπως είπε, επέστρεφε διαρκώς στο μυαλό του μετά τον θάνατο της μητέρας του.

«Μόλις έφυγε η μητέρα μου, για μέρες θυμόμουν μια στιγμή από όταν ήμουν πέντε χρονών. Ήμασταν δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, τρώγαμε καρπούζι και φέτα μετά το μπάνιο, καλοκαίρι. Πώς γύρισα 51 χρόνια πίσω; Δεν είχα αυτή την ανάμνηση συνειδητά».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, δεν ήταν οι δύσκολες στιγμές του αποχαιρετισμού στο νοσοκομείο που έμειναν χαραγμένες μέσα του.

«Δεν κουβαλούσα την εικόνα της μητέρας μου στη ΜΕΘ, ενώ την αποχαιρετούσα για μία εβδομάδα. Θα ήταν ίσως το λογικό. Όμως μου ήρθε εκείνη η εικόνα», είπε κλείνοντας τη συγκινητική εξομολόγησή του.

