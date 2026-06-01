Καινούργιου: «Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί»

Η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της έκανε μία προσωπική εξομολόγηση για την κορούλα της και δεν έκρυψε πως ένιωθε τύψεις όταν την άφηνε.

«Μην λέμε με ντροπή ότι έχουμε βοήθεια στο σπίτι. Και εγώ οικογένεια μου νιώθω τη γυναίκα που με βοηθάει. Έτσι νιώθεις και ασφάλεια. Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί, όχι, δουλεύω για να βγάζω χρήματα και να μπορώ να παρέχω τα καλύτερα στο παιδί μου. Και εγώ και ο άντρας μου. Αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι πρέπει να περνάς ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου. Αυτό είναι το σημαντικό και όσο μεγαλώνει» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Η κόρη μου είναι ίδια ο άντρας μου, άντε να έχει τα μάτια μου. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι copy paste ο Παναγιώτης. Να είναι γερά και καλότυχα. Έχω αλλάξει νοοτροπία, όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά. Να είναι γερά, αυτό είναι το πιο σημαντικό» ανέφερε

