Φορολογική «σκούπα» πριν τελειώσει το 2026: Τι ψάχνει η ΑΑΔΕ σε εισοδήματα

Η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους φορολογικούς ελέγχους βάζοντας σε πρώτο πλάνο ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά στο τέλος του 2026.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και λοιπών φορολογιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία μετά την οποία χάνεται οριστικά το δικαίωμα καταλογισμού φόρων και προστίμων από το Δημόσιο.

Στο πρώτο στάδιο, οι ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα πρέπει έως το τέλος Σεπτεμβρίου να αποστείλουν στην κεντρική διοίκηση της ΑΑΔΕ αναλυτικές λίστες με τις εκκρεμείς υποθέσεις που παραγράφονται. Από αυτές θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον και τις υψηλότερες πιθανότητες εντοπισμού αδήλωτης φορολογητέας ύλης.

Βασικό «όπλο» των ελεγκτών αποτελεί το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, μέσω του οποίου διασταυρώνονται τραπεζικές κινήσεις και καταθέσεις με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας και εισοδήματα που δεν έχουν φορολογηθεί.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται

Στο τέλος του 2026 λήγουν κρίσιμες προθεσμίες για υποθέσεις που αφορούν φορολογικά έτη από το 2010 έως και το 2020, ανάλογα με το είδος της υπόθεσης και τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται.

Μεταξύ άλλων:

Λήγει η δυνατότητα ελέγχου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική τιμολόγηση και υπάγονται σε τριετή παραγραφή.

Παραγράφονται υποθέσεις του 2015 που συνδέονται με συμπληρωματικά στοιχεία φοροδιαφυγής ή μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

Εκπνέει και η 15ετής προθεσμία για περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ανάγονται στο φορολογικό έτος 2010.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι στο τέλος του 2026 παραγράφεται η δυνατότητα ελέγχου των τραπεζικών κινήσεων του 2020, ενώ οι κινήσεις λογαριασμών του 2019 και παλαιότερων ετών έχουν ήδη παραγραφεί.

Παρότι ο γενικός κανόνας προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια, η φορολογική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών σε ειδικές περιπτώσεις. Η παραγραφή μπορεί να επεκταθεί όταν υποβάλλονται εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις, όταν προκύπτουν νέα στοιχεία από πηγές εκτός της φορολογικής διοίκησης ή όταν ζητούνται πληροφορίες από ξένες φορολογικές αρχές. Παράταση προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις ενδικοφανών προσφυγών, δικαστικών εκκρεμοτήτων, διαδικασιών αμοιβαίου διακανονισμού μεταξύ κρατών, καθώς και κατά τη διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν φορολογικές υποθέσεις.

Με δεδομένο ότι απομένουν επτά μήνες έως το τέλος του έτους, η ΑΑΔΕ καλείται να ολοκληρώσει έναν τεράστιο όγκο ελέγχων, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 χιλιάδες υποθέσεις θα περάσουν οριστικά στο αρχείο, στερώντας από το Δημόσιο τη δυνατότητα διεκδίκησης πρόσθετων φόρων και προστίμων.

