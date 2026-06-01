Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο Παναθηναϊκός γνώριζε εδώ από τις 25 Απριλίου πως η νέα ευρωπαϊκή του περιπέτεια θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το μόνο που απέμενε για τους ιθύνοντες και το τεχνικό επιτελείο των "πρασίνων" ήταν να κλείσει οριστικά ο "χάρτης" των πιθανών αντιπάλων που ενδέχεται να βρεθούν στο μονοπάτι τους, κάτι που επιτεύχθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην Αλβανία, όπου η Εγκνάτια κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, συμπληρώθηκε και το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Πλέον, το "τριφύλλι" γνωρίζει το σύνολο των ομάδων που μπορεί να αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα των φετινών ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για τα εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει.

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού για την ομάδα είναι προγραμματισμένο για τις 17 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα, στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει τον οριστικό αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό και πρακτικό κομμάτι, ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας έχει οριστεί για τις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς που θα κρίνει το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί ακριβώς μια εβδομάδα αργότερα.



Ισχυροί



Μπράγκα 63.750



Άγιαξ 58.250



Κοπεγχάγη 54.375



Γάνδη 39.000



Ραπίντ Βιέννης 29.750



Παναθηναϊκός 29.250



Λουντογκόρετς 28.750



Στεάουα 25.500



Ρακόφ 22.250



Παρτίζαν 22.000



Λουγκάνο 21.250



ΑΕΚ Λάρνακας 20.250



Μπασακσεχίρ 19.500



Ριέκα 18.625



Κλουζ 17.500



Ελσίνκι 14.000



Ζρίνσκι Μόσταρ 13.250



Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΡΦΣ 12.500



Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αστάνα 12.500



Μπραν 12.250



Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους 12.000



Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σκεντίγια 10.875



Νόα 10.750



Σπαρτάκ Τρνάβα 10.500



Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπαλκάνι 10.000



Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πιούνικ 10.000



Χράντετς Κράλοβε 9.075



Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λίνφιλντ 9.500



Αούστρια Βιέννης 9.500



Κατοβίτσε 9.350



Βαντούζ 8.500



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χαμρούν Σπάρτανς 8.500



Νόρτζερλαντ 8.421



Τόμπολ Κοστανάι 8.000



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Μιλσάμι 7.500



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λεβάντια Ταλίν 7.500



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πάιντε 7.500



Απόλλων Λεμεσσού 7.088



Χιμπέρνιαν 7.000



HB Τόρσβαν 7.000



Σιόν 6.940



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιφερντάνζ 6.500



Ζευγάρι που περιλαμβάνει την Ντιναμό Μινσκ 6.500







Ανίσχυροι



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βλάζνια 6.500



Πανεβέζις 6.500



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Νέφτσι Μπακού 6.500



Μάδεργουελ 6.410



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βίκινγκουρ Γκότα 6.000



Ντουνάισκα Στρέντα 6.000



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λα Φιορίτα 6.000



ΓΚΑΪΣ 5.925



Γκέτεμποργκ 5.925



Βαραζντίν 5.631



Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 5.500



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέτσιτς 5.500



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντίλα Γκόρι 5.500



Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζίλινα (Europa League) 5.500



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπάτε Μπορίσοφ 5.500



Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βοϊβοντίνα (Europa League) 5.500



Χάποελ Τελ Αβίβ 5.500



Πάκσι 5.437



Ντέμπρετσεν 5.437



Πολισία Ζιτομίρ 5.182



Τσερκάσι 5.182



Ζελέζνιτσαρ 5.150



Ητηημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Europa League) 5.050



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σαράγεβο 5.000



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σεν Ζόζεφς 5.000



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αθλέτικ Κλαμπ Ντε Εσκάλδες 5.000



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Τιφλίδας 5.000



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλασκέρτ 5.000



Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλουμίνι (Europa League) 4.893



Κόπερ 4.893



Μπράβο 4.893



Τουράν 4.587



Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τορπέντο Κουτάισι 4.500



Ζίμπρου Κισινάου 4.500



Βαλούρ 4.500



Άουντα 4.500



ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4.212



Σέλμπουρν 4.000



Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέρι Σίτι (Europa League) 4.000



Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Βέστρι (Europa League) 3.304



Ντουκατζίνι 2.797



Βαλέτα 1.800



Κόλραϊν 1.450



Το πρωί της 17ης Ιουνίου, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε υπογκρούπ κι έτσι πιθανοί του αντίπαλοι θα μειωθούν από τους 43 στους πέντε ή έξι.

