Παναθηναϊκός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο Παναθηναϊκός γνώριζε εδώ από τις 25 Απριλίου πως η νέα ευρωπαϊκή του περιπέτεια θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το μόνο που απέμενε για τους ιθύνοντες και το τεχνικό επιτελείο των "πρασίνων" ήταν να κλείσει οριστικά ο "χάρτης" των πιθανών αντιπάλων που ενδέχεται να βρεθούν στο μονοπάτι τους, κάτι που επιτεύχθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου.
Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην Αλβανία, όπου η Εγκνάτια κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, συμπληρώθηκε και το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Πλέον, το "τριφύλλι" γνωρίζει το σύνολο των ομάδων που μπορεί να αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα των φετινών ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για τα εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει.
Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού για την ομάδα είναι προγραμματισμένο για τις 17 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα, στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει τον οριστικό αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό και πρακτικό κομμάτι, ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας έχει οριστεί για τις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς που θα κρίνει το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί ακριβώς μια εβδομάδα αργότερα.
Ισχυροί
Μπράγκα 63.750
Άγιαξ 58.250
Κοπεγχάγη 54.375
Γάνδη 39.000
Ραπίντ Βιέννης 29.750
Παναθηναϊκός 29.250
Λουντογκόρετς 28.750
Στεάουα 25.500
Ρακόφ 22.250
Παρτίζαν 22.000
Λουγκάνο 21.250
ΑΕΚ Λάρνακας 20.250
Μπασακσεχίρ 19.500
Ριέκα 18.625
Κλουζ 17.500
Ελσίνκι 14.000
Ζρίνσκι Μόσταρ 13.250
Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΡΦΣ 12.500
Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αστάνα 12.500
Μπραν 12.250
Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζαλγκίρις Βίλνιους 12.000
Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σκεντίγια 10.875
Νόα 10.750
Σπαρτάκ Τρνάβα 10.500
Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπαλκάνι 10.000
Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πιούνικ 10.000
Χράντετς Κράλοβε 9.075
Nικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λίνφιλντ 9.500
Αούστρια Βιέννης 9.500
Κατοβίτσε 9.350
Βαντούζ 8.500
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χαμρούν Σπάρτανς 8.500
Νόρτζερλαντ 8.421
Τόμπολ Κοστανάι 8.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Μιλσάμι 7.500
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λεβάντια Ταλίν 7.500
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Πάιντε 7.500
Απόλλων Λεμεσσού 7.088
Χιμπέρνιαν 7.000
HB Τόρσβαν 7.000
Σιόν 6.940
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιφερντάνζ 6.500
Ζευγάρι που περιλαμβάνει την Ντιναμό Μινσκ 6.500
Ανίσχυροι
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βλάζνια 6.500
Πανεβέζις 6.500
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Νέφτσι Μπακού 6.500
Μάδεργουελ 6.410
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βίκινγκουρ Γκότα 6.000
Ντουνάισκα Στρέντα 6.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Λα Φιορίτα 6.000
ΓΚΑΪΣ 5.925
Γκέτεμποργκ 5.925
Βαραζντίν 5.631
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 5.500
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέτσιτς 5.500
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντίλα Γκόρι 5.500
Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Ζίλινα (Europa League) 5.500
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Μπάτε Μπορίσοφ 5.500
Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Βοϊβοντίνα (Europa League) 5.500
Χάποελ Τελ Αβίβ 5.500
Πάκσι 5.437
Ντέμπρετσεν 5.437
Πολισία Ζιτομίρ 5.182
Τσερκάσι 5.182
Ζελέζνιτσαρ 5.150
Ητηημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Europa League) 5.050
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σαράγεβο 5.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σεν Ζόζεφς 5.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αθλέτικ Κλαμπ Ντε Εσκάλδες 5.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Τιφλίδας 5.000
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλασκέρτ 5.000
Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Αλουμίνι (Europa League) 4.893
Κόπερ 4.893
Μπράβο 4.893
Τουράν 4.587
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Τορπέντο Κουτάισι 4.500
Ζίμπρου Κισινάου 4.500
Βαλούρ 4.500
Άουντα 4.500
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 4.212
Σέλμπουρν 4.000
Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντέρι Σίτι (Europa League) 4.000
Ηττημένος ζευγαριού που περιλαμβάνει την Βέστρι (Europa League) 3.304
Ντουκατζίνι 2.797
Βαλέτα 1.800
Κόλραϊν 1.450
Το πρωί της 17ης Ιουνίου, ο Παναθηναϊκός θα μπει σε υπογκρούπ κι έτσι πιθανοί του αντίπαλοι θα μειωθούν από τους 43 στους πέντε ή έξι.
