ΕΠΟ: Αποφασίζει την Τρίτη (2/6) για το Super Cup, ΑΕΚ-ΟΦΗ

Αύριο Τρίτη (2/6) συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μεταξύ των αποφάσεων που θα παρθούν θα είναι η ημερομηνία και το γήπεδο διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ. Το σπουδαίο παιχνίδι πιθανότατα θα γίνει στις 12 Αυγούστου με πιθανότερη έδρα το Παγκρήτιο στάδιο.

Στην Τούμπα η Εθνική για τους αγώνες του Nations League!

Την απόφαση να διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη οι δύο πρώτοι αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Nations League αναμένεται να λάβει η ΕΠΟ κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 2/6, σύμφωνα με το monobala.gr.

Πρόκειται για τους αγώνες με αντιπάλους την Ολλανδία και τη Γερμανία που θα διεξαχθούν την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Την τελευταία φορά που η Εθνική αγωνιστηκε στο εν λόγω γήπεδο ήταν το 2021 στον αγώνα με τη Γεωργία (1-1) για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν στο μακρινό 1976.

Τον Ιούλιο του 2024 η νεοεκλεγείσα τότε διοίκηση υπό τον Μάκη Γκαγκάτση αποφάσισε να σταματήσει η Εθνική ν’ αγωνίζεται στο γήπεδο της ΑΕΚ επειδή το οικονομικό αντάλλαγμα ήταν υψηλό αλλά και επειδή σε μόνιμη βάση παρέμεναν κλειστές οι θύρες στον οργανωμένων οπαδών της ομάδας.

Η απόφαση ήταν να επιστρέψει η Εθνική στο “Γ. Καραϊσκάκης”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα για τους επίσημους και φιλικούς αγώνες έως τον περασμένο Μάρτιο.

Ενδιαμέσως η Εθνική αγωνίστηκε και στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Αγγλία, αλλά και στο Παγκρήτιο σε δύο φιλικούς αγώνες τον Ιούνιο του 2025.

Εκεί (στο Παγκρήτιο) θα διεξαχθεί και ο προσεχής φιλικός αγώνας με αντίπαλο την Ιταλία.

