Ηράκλειο: Χωρίς ρεύμα από την Κυριακή - Οργή στο Ατσαλένιο

Χωρίς ρεύμα παραμένουν από χθες το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα δεκάδες νοικοκυριά στο Ατσαλένιο στο Ηράκλειο με την ταλαιπωρία των κατοίκων να εντείνεται όσο περνούν οι ώρες χωρίς να έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Η παρατεταμένη διακοπή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη μεγάλη διάρκεια της βλάβης και ζητούν άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, καθώς η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζει βασικές ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Παράλληλα, αυξάνεται η ανησυχία για τη διατήρηση τροφίμων και φαρμάκων, αλλά και για την εξυπηρέτηση ανθρώπων που εξαρτώνται από ηλεκτρικές συσκευές, με τους πολίτες να αναμένουν από τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό τις απαιτούμενες εργασίες.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αναζητείται επιχειρηματίας που διέφυγε... κινηματογραφικά

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 41χρονος - Έπεσε από σκαλωσιά

Κρήτη: Νεκρός οδηγός αγροτικού - Τι εξετάζει η Αστυνομία