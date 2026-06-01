Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Ο πατέρας είχε καταγράψει σε κάμερα τη στιγμή του τροχαίου

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία της Πάτρας μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5), με θύματα έναν πατέρα και τον ανήλικο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ανατροπή της μοτοσικλέτας τους.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το tempo24.news, η κυριακάτικη βόλτα για τα δύο μέλη της οικογένειας μετατράπηκε σε τραγωδία λίγο έξω από την Πάτρα. Η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν είχε κατεύθυνση από την Πάτρα προς το Ρίο.

Στο ύψος της Περιμετρικής οδού, κάτω από τη γέφυρα και πλησίον του Κλειστού Γυμναστηρίου «Δημήτρης Τόφαλος», το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε με εξαιρετική σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στο συγκεκριμένο σημείο εκτελούνται οδικά έργα, με αποτέλεσμα η λωρίδα κυκλοφορίας κάτω από τη γέφυρα να στενεύει και να συρρικνώνεται σε μία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αναβάτες φορούσαν τα προστατευτικά τους κράνη.

Στο σημείο του δυστυχήματος προκλήθηκε άμεσα μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ροή των οχημάτων διεκόπη προσωρινά από τις αρχές ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών.

Ο πατέρας έχει καταγράψει σε κάμερα τη στιγμή του δυστυχήματος

Μια σημαντική πτυχή της υπόθεσης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του συμβάντος, αποτελεί το γεγονός ότι ο πατέρας έφερε κάμερα καταγραφής στο κράνος του. Η συσκευή λειτουργούσε την ώρα της πρόσκρουσης και έχει αποτυπώσει τη στιγμή του ατυχήματος σε βίντεο.

Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια των αστυνομικών Αρχών.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο νεαρός αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα και εξέπνευσε ακαριαία στο σημείο. Ο πατέρας διακομίσθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι ο Διονύσιος Γκέκας και ο γιος του, Ηλίας-Κωνσταντίνος, μαθητής της Β' Λυκείου στο Πειραματικό ΓΕΛ Πατρών, ο οποίος ήταν επίσης αθλητής στην εφηβική ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής.

Λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

Η απώλεια του νεαρού μαθητή έχει σκορπίσει τη θλίψη στην τοπική κοινωνία και τη σχολική κοινότητα. Συντετριμμένοι φίλοι και συμμαθητές του συγκεντρώνονται στο σημείο, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεράκια στη μνήμη τους.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τον προβληματισμό τους, επισημαίνοντας ότι στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα έχουν καταγραφεί και άλλα τροχαία στο παρελθόν, καθώς τα έργα που εκτελούνται εκεί επί σειρά ετών αυξάνουν κατακόρυφα την επικινδυνότητα για τους διερχόμενους οδηγούς.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση

Η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην Οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια».

