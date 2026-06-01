Βραζιλία – Παναμάς 6-2: Επίδειξη δύναμης από τη «Σελεσάο» ενόψει Μουνγτιάλ (βίντεο)

Ο Βινίσιους μετέτρεψε σε προσωπικό του πάρτι τον φιλικό αγώνα της Βραζιλίας με τον Παναμά στο «Μαρακανά», πετυχαίνοντας ένα εκθαμβωτικό γκολ νωρίς και δημιουργώντας ένα ακόμη, οδηγώντας τη Βραζιλία σε μια φιλική νίκη με 6-2, καθώς οι πέντε φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές...ακόνισαν τα νύχια τους πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η «Σελεσάο» ήταν χωρίς τον Νεϊμάρ, ο οποίος αναμένεται να χάσει τον εναρκτήριο αγώνα της 13ης Ιουνίου εναντίον του Μαρόκου λόγω τραυματισμού στη γάμπα, ενώ οι Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες, Μαρκίνιος και Γκαμπριέλ Μαρτινέλι απουσίαζαν επίσης μετά τον τελικό του Champions League του Σαββάτου μεταξύ της Άρσεναλ και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο στάδιο που κάποτε αποκαλούσε σπίτι του όταν έβγαινε από την ακαδημία της Φλαμένγκο, χρειάστηκε λιγότερο από δύο λεπτά για να σκοράρει.



Ο Παναμάς χάλασε για λίγο το σενάριο στο 14ο λεπτό, όταν το φάουλ του Μάικλ Μουρίγιο εξοστρακίστηκε από τον Ματέους Κούνια στο τείχος, με αποτέλεσμα ο Άλισον να πέσει στο αριστερό δοκάρι και να ηρεμήσει το πλήθος.



Αλλά ο Βινίσιους επανέφερε την τάξη με μια κούρσα από τα αριστερά στο 39ο λεπτό, περνώντας από δύο αμυντικούς πριν σέντραρει για τον Κασεμίρο για να στείλει την μπάλα με κεφαλιά.



Ο προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, άλλαξε σχεδόν ολόκληρη την ομάδα στο ημίχρονο, αφήνοντας μόνο τον κεντρικό αμυντικό Λέο Περέιρα από την αρχική του ενδεκάδα, και οι αντικαταστάτες μπήκαν γρήγορα στο παιχνίδι.



Επτά λεπτά μετά την επανέναρξη, η προσπάθεια του Ορλάντο Μοσκέρα να παίξει με τα πόδια του χάρισε την μπάλα στον Ραγιάν, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην κενή εστία.



Ο Λούκας Πακέτα έκανε το 4-1 στο 60ό λεπτό, πριν ο Ιγκόρ Τιάγκο βάλει το πέμπτο γκολ από το σημείο του πέναλτι τρία λεπτά αργότερα, αφού ο τερματοφύλακας του Παναμά τον έριξε κάτω.



Ο Ντανίλο σημείωσε το έκτο γκολ στο 81ο λεπτό με σουτ μέσα από την περιοχή, πριν ο Κάρλος Χάρβεϊ απαντήσει τρία λεπτά αργότερα με ένα δυνατό σουτ στην πάνω γωνία.

Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει στο τελευταίο της φιλικό την Αίγυπτο πριν ξεκινήσει την αγωνιστική του πορεία στον Γ' Όμιλο εναντίον του Μαρόκου.







Ο Παναμάς, στον γ' όμιλο με την Αγγλία, την Κροατία και την Γκάνα, παίζει ακόμα με τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη πριν αντιμετωπίσει τη Γκάνα στις 16 Ιουνίου στο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.