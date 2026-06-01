Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, Κυριακή (31/5) από έκρηξη που σημειώθηκε στη βόρεια Μιανμάρ, σε μία περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικά.

Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν κοντά στα σύνορα με την Κίνα έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το BBC, τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Καούνγκ Τατ, ένα χωριό της περιφέρειας Νάμχκα. Πρόκειται για 25 γυναίκες και 30 άνδρες. Ομάδες διάσωσης αναζητούσαν και απεγκλώβιζαν άτομα που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, πρόσθεσε η πηγή.

⚡️ 🎦Massive explosion in Myanmar, at least 55 dead



At least 55 people were killed and more than 60 injured in a massive explosion at an explosives warehouse in Namkham, Myanmar. pic.twitter.com/f5jfGlkMmf — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 31, 2026

Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός των Ταάνγκ (TNLA), ο οποίος ελέγχει την περιοχή και έχει εμπλακεί σε σφοδρές μάχες με τη στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ, ανέφερε ότι από την έκρηξη που σημειώθηκε από λάθος σε αποθήκη εκρηκτικών που χρησιμοποιούνταν για ορυχεία και λατομεία πέτρας, σκοτώθηκαν «πολλοί ντόπιοι χωρικοί».

Μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και παιδιά, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη γειτονιά. «Από καθαρή τύχη, το τηλέφωνό μου μου έσωσε τη ζωή», ανέφερε η κάτοικος.

🔴NEW: A powerful explosion at a gelignite warehouse in Kaungtup village in northeastern Myanmar left at least 55 people dead, including children, and around 70 others injured earlier today.







According to reports, the warehouse was controlled by the Ta’ang National Liberation… pic.twitter.com/3GCJx5qU30 — News.Az (@news_az) May 31, 2026

«Καθόμουν στο δωμάτιό μου, έτρωγα νουντλς και κοίταζα το κινητό μου. Αν έτρωγα στην κουζίνα, πιθανότατα δεν θα ήμουν ζωντανή σήμερα», προσέθεσε.

Η κάτοικος, η οποία ανέφερε ότι υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι και ότι το σπίτι της καταστράφηκε, περιέγραψε εικόνες πανικού και θλίψης αμέσως μετά την έκρηξη.

(φωτογραφία αρχείου)

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία - Βίαια επεισόδια: Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες που διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Καταλάβαμε το φρούριο Μποφόρ και υψώσαμε τη σημαία

Γερμανία: Συναγερμός διακόπηκαν πτήσεις λόγω πιθανής παρουσίας drone