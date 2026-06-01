Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 41χρονος - Έπεσε από σκαλωσιά

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στηΒιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, όταν ένας 41χρονος εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

