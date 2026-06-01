Σοκ στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του

Νεκρή από πολλαπλά τραύματα εντοπίστηκε μια 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 41χρονο σύζυγό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση.



Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.Γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμαΣύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας tharrosnews.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.



Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα έχοντας εμφανή ίχνη αίματος πάνω του.



Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο χέρι της βρέθηκε μαχαίρι.



Στο διαμέρισμα μετέβη άμεσα ιατροδικαστής, ο οποίος προχώρησε στην πρώτη εξέταση της σορού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Ο 41χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Την ίδια στιγμή, όπως προαναφέρθηκε, τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.



Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

Διαβάστε επίσης:

Τέσσερις ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 20χρονη -Είχαν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν

Πάτρα: Χτύπησε και λήστεψε τον αδελφό του στο σπίτι της μητέρας τους