Οι ήρωες της Παρί Σ.Ζ. γιόρτασαν τον θρίαμβό τους - Τα πανηγύρια αμαυρώθηκαν από επεισόδια και τοΝ χαμό οπαδού (βίντεο)

Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, που στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, επέστρεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα την Κυριακή ως ήρωες. Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, μετά από μια νύχτα αγαλλίασης που αμαυρώθηκε από επεισόδια και τον τραγικό θάνατο ενός νεαρού άνδρα.

Σε αντίθεση με την αναταραχή της προηγούμενης ημέρας, η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική - και πολύ ελεγχόμενη - καθώς οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε επανασυνδέθηκαν με τους οπαδούς τους. Η ημέρα επρόκειτο να ολοκληρωθεί με μια παρουσίαση των παικτών το βράδυ στο «Παρκ ντε Πρενς», μπροστά σε περισσότερους από 40.000 θεατές.

«Σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξή σας», τους είπε ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, από μια σκηνή που είχε στηθεί στο Σαμπ ντε Μαρς με τον Πύργο του Άιφελ, το έμβλημα του συλλόγου, ως ένα υπέροχο φόντο. «Μία φορά είναι καλή, αλλά δύο είναι καλύτερες. Θα επιστρέψουμε του χρόνου για την τρίτη».

Φτάνοντας στο Ρουασί, οι πρωταθλητές Ευρώπης επιβιβάστηκαν γρήγορα σε δύο λεωφορεία με τα χρώματα του συλλόγου. Συνοδευόμενοι από την αστυνομία, κατευθύνθηκαν προς το Παρίσι μέσω του αυτοκινητόδρομου Α1 και του περιφερειακού δρόμου, όπου η κυκλοφορία είχε σταματήσει, ακολουθούμενοι από μια εντυπωσιακή πομπή σχεδόν χιλίων μοτοσικλετών, υπό τις ζητωκραυγές των οπαδών που συγκεντρώθηκαν σε όλες τις γέφυρες που εκτείνονται στον αυτοκινητόδρομο ή στα παράθυρα κτιρίων στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας.

Και βγήκαν από τις μεγάλες πύλες της École Militaire που οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν έκαναν τη θριαμβευτική τους εμφάνιση.

Καθώς τα μεγάφωνα ηχούσαν «Après tant d'années» - το σύνθημα των οπαδών που έχει γίνει ο ανεπίσημος ύμνος του συλλόγου - οι παίκτες και η διοίκηση περπάτησαν στην παραλιακή λεωφόρο σε ένα μπλε, κόκκινο και λευκό χαλί που εκτεινόταν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων, πλαισιωμένοι και από τις δύο πλευρές από εκστατικούς οπαδούς, παρά το γεγονός ότι περίμεναν ώρες.

«Απαράδεκτη» βία



Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, ένιωσε την ανάγκη να αναφερθεί στα σοβαρά περιστατικά του Σαββάτου. «Παρακαλώ γιορτάστε ήρεμα σήμερα. Πρέπει να προστατεύσουμε την πόλη μας», προέτρεψε ο Καταριανός ηγέτης.

Μετά από αυτή την εντυπωσιακή, προσεκτικά χορογραφημένη σκηνή, η οποία ολοκληρώθηκε με το ταιριαστό τραγούδι «One More Time» των Daft Punk, οι παίκτες και το προσωπικό έγιναν δεκτοί από τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Πριν τους συγχαρεί και εκφράσει «την απέραντη υπερηφάνεια ολόκληρης της χώρας», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τις σκηνές βίας στην πρωτεύουσα «απαράδεκτες».

«Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι άθλημα, αυτό δεν είναι αυτό που αγαπάμε. Θα είμαστε ασυμβίβαστοι με όσους έχουν συλληφθεί. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε πια αυτό, τελείωσε. Αρκετά», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους στην αίθουσα υποδοχής του προεδρικού μεγάρου.

Η ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν αμαυρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου από σκηνές χάους και βίας σε όλη τη Γαλλία, με 219 τραυματίες, οκτώ σοβαρά, και 780 συλλήψεις, 457 εκ των οποίων συνελήφθησαν, αύξηση 32% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ.

Ένας νεαρός άνδρας περίπου είκοσι ετών πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού η μοτοσικλέτα του χτύπησε σε τσιμεντόλιθους που ήταν τοποθετημένοι σε μια ράμπα εξόδου του περιφερειακού δρόμου του Παρισιού.

Περιστατικά σημειώθηκαν όμως και σε πολλές άλλες πόλεις. Για παράδειγμα, υπήρξαν 18 συλλήψεις στην Τουλούζη, όπου κάηκαν κάδοι απορριμμάτων και σκούτερ, και πέντε στο Μονπελιέ για απόπειρα διάρρηξης, βανδαλισμό και βία κατά αστυνομικών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η βία προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις από την πολιτική τάξη, με τις ρυθμίσεις ασφαλείας και τον υπουργό Εσωτερικών να δέχονται το κύριο βάρος της κριτικής από την αντιπολίτευση. Ο Εθνικός Συναγερμός καταδίκασε τις ταραχές το βράδυ του Σαββάτου, με την ηγέτιδά του, Μαρίν Λεπέν, να σημειώνει ότι «μόνο στη Γαλλία προκαλεί ταραχές η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας».

«Δεδομένων αυτών των ταραχών, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τον χειρισμό των γεγονότων της χθεσινής βραδιάς από την κυβέρνηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του LFI, Μανουέλ Μπομπάρ, στο France 3. «Αυτό υπάρχει εδώ και αιώνες», δήλωσε ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο οποίος ήταν παρών στο Σαμπ ντε Μαρς.

