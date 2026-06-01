Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ, η Τεχεράνη απάντησε με βαλλιστικό πύραυλο

Την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει λύση, οι ΗΠΑ προχώρησαν στον βομβαρδισμό, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιρανικών θέσεων, κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη εξαπολύοντας βαλλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων.



Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε νωρίς τη Δευτέρα η αεράμυνα του Κουβέιτ.



Οι ΗΠΑ, όπως ανέφερε η Centcom, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ το Σαββατοκύριακο.Τα πλήγματα, που τα χαρακτηρίζει «μετρημένα και σκόπιμα», έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Centcom σε ανάρτηση στο X.



Περίπου την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωναν τις επιθέσεις, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις, έβαλαν στο στόχαστρο την αμερικανική βάση από την οποία εξαπολύθηκαν οι επιθέσεις.Η Τεχεράνη προειδοποιούσε μάλιστα ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι επιθέσεις από τη αμερικανική πλευρά, «η απάντηση θα είναι εντελώς διαφορετική».



Νωρίς τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε τη Δευτέρα επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες αεράμυνας ηχούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις και απτά αποτελέσματα

Τουρκία: 8 νεκροί, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σε λεωφορείο που έπιασε φωτιά