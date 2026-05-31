Βρανά: «Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν είχα κάνει την καριέρα που ήθελα»

Καλεσμένη στην παρέα του «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε η Κατερίνα Βρανά και μίλησε για το ατύχημα της αλλά και την καριέρα της.

«Νομίζω ότι άμα έχεις πραγματικά αγαπήσει κάποιον και έχεις κάνει ουσιαστική σχέση, ποτέ δεν είναι εύκολο. Είναι η δύναμη της συνήθειας, έχεις γνωρίσει κάποιον καλά και είναι λίγο η απόρριψη όλου του εαυτού σου. Έχω βρεθεί στα πατώματα. Έχω κλάψει τόσο πολύ, που την ώρα που κλαίω έχει τύχει να γελάσω με τον εαυτό μου και λέω ότι είμαι γελοία. Είναι σημαντικοί οι φίλοι, πιστεύω ότι είναι οριακά πιο σημαντικοί από τον σύντροφο. Αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος, οι φίλοι αντέχουν την γκρίνια σου» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Βρανά.

«Θέλω πάντα χαρά και γέλιο, δεν επιδιώκω να συγκινούνται με εμένα. Όταν συγκινούνται, δεν είναι ότι νιώθω αμήχανα απλά δεν το επιδιώκω. Στο πρόβλημα υγείας μου ήταν “άντε να φεύγουμε, να ξαναβγούμε στην σκηνή”. Είχα άγνοια κινδύνου, γιατί ήμουν σε κώμα. Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν είχα κάνει την καριέρα που ήθελα. Δεν με ξέρει ο πλανήτης όλη» εξομολογήθηκε

