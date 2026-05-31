Το ΑΣΚΑ Ηράκλειο στο 5th Midnight 3on3 Streetball

Το ΑΣΚΑ Ηράκλειο εκπροσωπήθηκε από 4 αθλητές στο 5ο 3on3 τουρνουά καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, που πραγματοποιήθηκε, από την ΟΣΕΚΑ, στην Πλατεία Μοναστηρακίου, στην Αθήνα.

Οι Μανώλης Στυλιανακάκης, Νίκος Γαστεράτος και Ανδρέας Παπαδάκης αγωνίστηκαν μαζί στην ομάδα Άρης και κατέκτησαν τη 2η θέση στη διοργάνωση!

Ενώ, ο Γιώργος Παπαδάκης, με συμπαίκτες τους Λεγάκη Γιάννη και Ρωμαίο Θανάση στην ομάδα Ήρα, τερμάτισαν στην 3η θέση.

