Το πρόγραμμα των τελικών του NBA

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA, μετά τη νίκη τους επί των Θάντερ στην Οκλαχόμα Σίτι με 111-103, με την οποία επικράτησαν με 4-3 στους τελικούς της Δύσης. Τα «σπιρούνια» θα αναμετρηθούν με τους Νικς για τον τίτλο του πρωταθλητή, με την ομάδα από τη Νέα Υόρκη να είναι... ξεκούραστη, καθώς επιβλήθηκε των Κλίβελαντ Καβαλίερς στους τελικούς της Ανατολής με 4-0.

Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ έχει ως εξής:

Game 1: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη Τετάρτη 3/6 (σ.σ. Πέμπτη 4/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)



Game 2: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη Παρασκευή 5/6 (σ.σ. Σάββατο 6/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)



Game 3: Νέα Υόρκη-Σαν Αντόνιο Δευτέρα 8/6 (σ.σ. Τρίτη 9/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)



Game 4: Νέα Υόρκη-Σαν Αντόνιο Τετάρτη 10/6 (σ.σ. Πέμπτη 11/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)



Game 5: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη Σάββατο 13/6 (σ.σ. Κυριακή 14/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)*



Game 6: Νέα Υόρκη-Σαν Αντόνιο Τρίτη 16/6 (σ.σ. Τετάρτη 17/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)*



Game 7: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη Παρασκευή 19/6 (σ.σ. Σάββατο 20/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)*

* = Αν χρειαστεί.