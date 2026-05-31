ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 18:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Το πρόγραμμα των τελικών του NBA
NBA
clock 17:07 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA, μετά τη νίκη τους επί των Θάντερ στην Οκλαχόμα Σίτι με 111-103, με την οποία επικράτησαν με 4-3 στους τελικούς της Δύσης. Τα «σπιρούνια» θα αναμετρηθούν με τους Νικς για τον τίτλο του πρωταθλητή, με την ομάδα από τη Νέα Υόρκη να είναι... ξεκούραστη, καθώς επιβλήθηκε των Κλίβελαντ Καβαλίερς στους τελικούς της Ανατολής με 4-0.

Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ έχει ως εξής:

Game 1: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη   Τετάρτη 3/6 (σ.σ. Πέμπτη 4/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)

Game 2: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη   Παρασκευή 5/6 (σ.σ. Σάββατο 6/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)

Game 3: Νέα Υόρκη-Σαν Αντόνιο   Δευτέρα 8/6 (σ.σ. Τρίτη 9/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)

Game 4: Νέα Υόρκη-Σαν Αντόνιο   Τετάρτη 10/6 (σ.σ. Πέμπτη 11/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)

Game 5: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη   Σάββατο 13/6 (σ.σ. Κυριακή 14/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)*

Game 6: Νέα Υόρκη-Σαν Αντόνιο   Τρίτη 16/6 (σ.σ. Τετάρτη 17/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)*

Game 7: Σαν Αντόνιο-Νέα Υόρκη   Παρασκευή 19/6 (σ.σ. Σάββατο 20/6, 03:30 ώρα Ελλάδας)*

* = Αν χρειαστεί.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Nba
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis