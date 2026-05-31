Ποιο κούρεμα σου ταιριάζει πραγματικά;

Μπορεί όλες να έχουμε αποθηκεύσει δεκάδες φωτογραφίες από hair looks στο Instagram και το Pinterest, η αλήθεια ωστόσο είναι πως το σωστό κούρεμα δεν εξαρτάται μόνο από το τι είναι viral αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως από το σχήμα του προσώπου σας, τη δομή των χαρακτηριστικών σας και φυσικά το στιλ που θέλετε να υποστηρίζετε καθημερινά.

Οι hair experts συμφωνούν πως όταν ένα κούρεμα “δένει” αρμονικά με το πρόσωπο, τότε αλλάζει αμέσως η συνολική εικόνα. Τα μαλλιά δείχνουν πιο πλούσια, τα χαρακτηριστικά πιο ισορροπημένα και το styling γίνεται πολύ πιο εύκολο. Για αυτό και πολλές φορές ένα κούρεμα μπορεί να δείχνει υπέροχο σε μία celebrity αλλά να μη λειτουργεί το ίδιο σε εσάς.

Αν έχετε οβάλ πρόσωπο, θεωρείστε από τις πιο τυχερές, καθώς σχεδόν όλα τα κουρέματα σας ταιριάζουν. Από ένα sleek καρέ μέχρι μακριές ανάλαφρες στρώσεις, το συγκεκριμένο σχήμα προσώπου έχει ισορροπία και “σηκώνει” πολλές αλλαγές χωρίς να σκληραίνει τα χαρακτηριστικά. Αυτό που αξίζει να προσέξετε είναι να μην επιλέγετε υπερβολικά βαριά φιλαρίσματα που αφαιρούν κίνηση από τα μαλλιά.

Στα στρογγυλά πρόσωπα, ο στόχος είναι συνήθως να δημιουργηθεί περισσότερη κάθετη γραμμή ώστε το πρόσωπο να δείχνει με πιο έντονες γωνίες. Για αυτό οι hairstylists προτείνουν μακριές στρώσεις, curtain bangs και κουρέματα που πέφτουν κάτω από το ύψος του σαγονιού. Ένα πολύ κοντό bob συχνά κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο γεμάτο, ενώ ένα πιο ανάλαφρο lob χαρίζει ισορροπία και κομψότητα.

Αν έχετε τετράγωνο πρόσωπο, με έντονη γωνία στο σαγόνι, τα κουρέματα που μαλακώνουν τα χαρακτηριστικά λειτουργούν ιδανικά. Τα soft waves, οι αφέλειες που ανοίγουν στο πλάι και τα φιλαρίσματα γύρω από το πρόσωπο δημιουργούν πιο θηλυκή κίνηση. Οι πολύ αυστηρές γεωμετρικές γραμμές συχνά τονίζουν περισσότερο τις γωνίες.

Στα μακρόστενα πρόσωπα, το ζητούμενο είναι να δοθεί περισσότερος όγκος στο πλάι και όχι ύψος στην κορυφή. Για αυτό τα curtain bangs, τα wavy καρέ και τα μεσαίου μήκους κουρέματα θεωρούνται ιδανικά. Αντίθετα, τα πολύ μακριά και ίσια μαλλιά χωρίς καθόλου layers κάνουν το πρόσωπο να δείχνει ακόμη πιο μακρύ.

Φυσικά, το σωστό κούρεμα δεν αφορά μόνο το σχήμα προσώπου αλλά και την καθημερινότητά σας. Αν δεν αφιερώνετε χρόνο στο styling, τότε ένα αυστηρό bob που χρειάζεται συνεχώς ίσιωμα ίσως τελικά σας κουράσει. Τα πιο επιτυχημένα haircuts είναι εκείνα που λειτουργούν εύκολα και στην πραγματική ζωή, όχι μόνο όταν βγαίνετε από το κομμωτήριο.

Και κάτι ακόμη που συχνά ξεχνάμε, μετά τα 35 ή τα 40, ένα σωστό κούρεμα μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν σαν lifting. Οι σωστές στρώσεις γύρω από το πρόσωπο φωτίζουν τα χαρακτηριστικά, δίνουν φρεσκάδα και κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν πιο υγιή και πλούσια χωρίς υπερβολές.

Το σημαντικότερο είναι να μη ζητάτε απλώς “το κούρεμα που είναι στη μόδα”, αλλά εκείνο που θα κάνει εσάς να αισθάνεστε πιο όμορφες, πιο σύγχρονες και πιο άνετες με την εικόνα σας.

