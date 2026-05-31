Γερμανία: Συναγερμός διακόπηκαν πτήσεις λόγω πιθανής παρουσίας drone

Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου του Μονάχου, στη νότια Γερμανία, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 30 Μαΐου, έπειτα από την πιθανή παρουσία ενός drone στην περιοχή, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το Focus Online και η Bild.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με πολυάριθμους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ερεύνησαν εξονυχιστικά τους χώρους του αεροδρομίου και αναζήτησαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ στις έρευνες επιστρατεύτηκε και ένα ελικόπτερο.

Για λόγους ασφαλείας, οι πτήσεις χρειάστηκε να ανασταλούν προσωρινά.

Στον πίνακα αναχωρήσεων στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, διάφορες –αλλά όχι όλες– οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες από τις 10:00 π.μ. (τοπική ώρα) και μετά, εμφανίζονταν με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Η λήξη του συναγερμού

Η περιπέτεια έληξε λίγα λεπτά αργότερα, καθώς γύρω στις 10:05 π.μ. τοπική ώρα δόθηκε σήμα για τη λήξη του συναγερμού, με το Focus να επιβεβαιώνει ότι η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

«Η έρευνα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δεν απέδωσε ύποπτα ευρήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην εφημερίδα Bild.

Αμέσως μετά, οι πτήσεις κατέστη εφικτό να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.

