Πρεζεράκου: "Όταν σταμάτησα τον πρωταθλητισμό, συνειδητοποίησα ότι είχα έναν φόβο με τους ανθρώπους"

Η Έρρικα Πρεζεράκου μίλησε στην εκπομπή "Ζω Καλά" για την αγοραφοβία και αποκάλυψε ότι αρχικά εκδηλώθηκε, όταν απομακρύνθηκε από τον πρωταθλητισμό

«Όταν σταμάτησα τον πρωταθλητισμό σε μεγάλη ηλικία πια, συνειδητοποίησα ότι είχα έναν φόβο με τους ανθρώπους. Ειδικά όταν δεν είχα κάποιο σκοπό ή στόχο όταν τους συναντούσα. Ένιωθα έτσι πολύ περίεργα μέσα μου και η τάση μου ήταν να αποφεύγω», ανέφερε αρχικά

«Αυτό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια κατάφερα να τα κάνω replace αυτά. Όλα. Να τα αντικαταστήσω δηλαδή σαν διαδικασίες. Για πολλά χρόνια με παρατηρούσα, γιατί είχα δημιουργήσει τόσο ωραίους, έξυπνους μηχανισμούς για να αποφεύγω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

