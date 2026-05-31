ΚΥΡ.31 Μαΐ 2026 11:04
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ηλικιωμένος έβαλε σακούλα στο κεφάλι για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην του αλλά... προδόθηκε
clock 10:45 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας 78χρονος στο Τορίνο κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς επιχείρησε να σκίσει τα λάστιχα τριών αυτοκινήτων της πρώην συζύγου του, φορώντας μια χάρτινη σακούλα στο κεφάλι του. 

Ωστόσο, ο 78χρονος δεν υπολόγισε ότι φορώντας την χαρτοσακούλα δεν θα μπορούσε να δει και έτσι αναγκάστηκε πολλάκις να σηκώσει την τσάντα για να σκάσει τα λάστιχα της πρώην του με αποτέλεσμα το πρόσωπό του να καταγραφεί με λεπτομέρεια από κάμερες ασφαλείας της συγκεκριμένης γειτονιάς στο Τορίνο.

Ο 78χρονος, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής Σάντενα και ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές, δεν έχει συλληφθεί ακόμα.

Το βίντεο με τον ατζαμή ηλικιωμένο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

