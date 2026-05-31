Ύποπτο κρούσμα του ιού Έμπολα στο Σάο Πάολο
clock 08:53 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολαπου αναφέρθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα αυτής της Πολιτείας.

Ένας άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανέβασε πυρετό αφού επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα αυτή, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία.

Ο ασθενής είναι στην απομόνωση, σε νοσοκομείο που ειδικεύεται στη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα, πρόσθεσαν οι αρχές.

