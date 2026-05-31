Κρήτη: Ισχυρό το κύμα αφίξεων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Σημαντικά αυξημένη καταγράφεται η κίνηση προς την Κρήτη ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τα στοιχεία από το λιμάνι του Ηρακλείου να αποτυπώνουν τη μεγάλη ροή επισκεπτών που επιλέγουν το νησί για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση.

Το πρωί του Σαββάτου, το πλοίο των Μινωικών Γραμμών κατέπλευσε στο Ηράκλειο μεταφέροντας 1.125 επιβάτες, ενώ το Αστερίων ΙΙ της ΑΝΕΚ έφτασε με 539 επιβάτες. Η αυξημένη επιβατική κίνηση συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς το Knossos Palace κατέπλευσε με 589 επιβάτες και το Αριάδνη με 287.

Η έντονη κινητικότητα δεν περιορίζεται στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Αντίστοιχα υψηλή είναι η ζήτηση και στις αεροπορικές μετακινήσεις, με τις πτήσεις εσωτερικού να παρουσιάζουν πολύ μεγάλες πληρότητες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι θέσεις στις πτήσεις από την Αθήνα προς δημοφιλείς προορισμούς έχουν καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό τους, με τα Χανιά να συγκαταλέγονται στους προορισμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τριήμερο.

Παράλληλα, στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας οι πληρότητες κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μαζική έξοδο των εκδρομέων και τη δυναμική έναρξη της θερινής περιόδου.

Παράγοντες του τουρισμού εκτιμούν ότι η Κρήτη αποτελεί έναν από τους βασικούς ωφελημένους του τριημέρου, καθώς η αυξημένη επιβατική κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια συνοδεύεται από υψηλή ζήτηση για καταλύματα, αλλά και αυξημένη κίνηση στην εστίαση, το λιανεμπόριο και τις τουριστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρο το νησί.

Στο μεταξύ, σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να καταπλεύσει και το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery, μεταφέροντας 1.249 επιβάτες στο πλαίσιο του προγραμματισμένου δρομολογίου του στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας περαιτέρω την τουριστική κίνηση στην πόλη.

