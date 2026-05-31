Τυμπάκι: Το τελευταίο καταφύγιο του 33χρονου πριν δολοφονηθεί στην Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κρήτη παρουσιάζει η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 33χρονου Πακιστανού, η οποία εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από πολυετή έρευνα. Το θύμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και είχε εγκατασταθεί στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, επιδιώκοντας να απομακρυνθεί από ένα περιβάλλον έντονης αντιπαράθεσης και απειλών που, όπως φέρεται να πίστευε, έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 33χρονος είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλειά του σε συγγενικά του πρόσωπα, κατονομάζοντας μάλιστα συγκεκριμένα άτομα ως πιθανούς υπεύθυνους σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι. Παρά τη μετακίνησή του στην Κρήτη, τον Ιούνιο του 2022 ταξίδεψε εκ νέου στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, κατά τις αστυνομικές αρχές, στήθηκε η μοιραία ενέδρα που οδήγησε στην εξαφάνισή του. Η υπόθεση συνδέεται με προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το θύμα εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, ενώ η σχέση που φέρεται να ανέπτυξε με τη σύζυγο του εργοδότη του προκάλεσε έντονη σύγκρουση μεταξύ των εμπλεκομένων. Η αντιπαράθεση, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνοδεύτηκε από καταγγελίες, απειλές και επεισόδια που είχαν απασχολήσει κατά καιρούς τις αρχές.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αμέσως μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη ο 33χρονος παρασύρθηκε σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Από εκεί φέρεται να απήχθη από ομάδα ατόμων και να μεταφέρθηκε στην περιοχή του Καλοχωρίου.

Κατά το κατηγορητήριο, ο άνδρας δολοφονήθηκε και στη συνέχεια οι δράστες προχώρησαν σε ενέργειες με στόχο να εξαφανίσουν κάθε ίχνος του εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι η σορός διαμελίστηκε και μεταφέρθηκε με σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε τέσσερα χρόνια αργότερα, μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση τηλεφωνικών δεδομένων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, οικονομικών στοιχείων και άλλων ευρημάτων που επέτρεψαν στους αστυνομικούς να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων.

Για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της δολοφονίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

