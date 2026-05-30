ΚΚΕ Κρήτης: "Οι ισχυροί μιλάνε για επενδύσεις και ο λαός πληρώνει το λογαριασμό"

Το σχόλιο της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ αναδεικνύει την έντονη αντίθεση του κόμματος απέναντι στα συμπεράσματα και τις επιδιώξεις του συνεδρίου του Economist.

Το σχόλιο αναλυτικά:

« Οι "ισχυροί" μιλάνε για Κρήτη επενδυτικό προορισμό και ο λαός θα πληρώσει το λογαριασμό».



Αυτή είναι η έκφραση που αποτυπώνει το νόημα της συζήτησης στο κλειστό συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, κυβερνητικών στελεχών, του περιφερειάρχη, αξιωματούχοι ευρωπαϊκών θεσμών, στελέχη κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων.





Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι σε καμία ομιλία, ούτε στην προεκλογικού τόνου ομιλία του πρωθυπουργού για την «Ελλάδα του 2030»,δεν υπήρξε ούτε λέξη για αύξηση μισθών των εργαζομένων, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών για υψηλού επιπέδου δημόσια Υγεία και Παιδεία, την στεγαστική κρίσηκαι ανάγκη του λαού για φθηνή και ποιοτική στέγη και για την αύξηση του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ και αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης.Oλαός της Κρήτης άλλωστε δεν περίμενε κάτι διαφορετικό από αυτούς που υλοποιούν επάξια την πολιτική που στηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων , η οποία δεν χωράει τις σύγχρονες ανάγκες του.





Αντίθετα τόσο ο πρωθυπουργός, ο περιφερειάρχης, όσο και οι υπόλοιποι ομιλητές σε πλήρη σύμπνοια μίλησαν αναλυτικά για το μοντέλο Κρήτη- κόμβος καπιταλιστικής ανάπτυξης με κριτήριο την εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, εκμεταλλευόμενοι και ιδιοποιούμενοι τα μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία φτιάχνονται με τα λεφτά του ελληνικού λαού.



Άλλωστε η εμπειρία των εργαζομένων της Κρήτης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων από την μετατροπή του νησιού σε κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινης μετάβασης, την οποία υπερασπίστηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, είναι ήδη πικρή, με τα τιμολόγια ρεύματος να έχουν εκτιναχθεί και μόνοι κερδισμένοι να είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θησαυρίζουν.

Το μόνο που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός στον λαό της Κρήτης είναι κάποια ψίχουλα από το φαγοπότι των επιχειρηματικών ομίλων που θα περισσέψουν και αυτά υπό την αίρεση των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας.



Για άλλη μια φορά αναδεικνύονται οι δύο «πατρίδες» που υπάρχουν και στο νησί μας.



Η «πατρίδα» των εκμεταλλευτών, των καπιταλιστών, οι οποίοι τσακίζουν εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα, καταστρέφουν το περιβάλλον, ακόμα και περιοχές NATURA, εμπορεύονται αγαθά όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το νερό, τα απορρίμματα, προκειμένου να εξασφαλίζουν κερδοφόρες επενδύσεις. Αυτοί είναι που χαμογελούν για το επενδυτικό πεδίο που διαμορφώνεται στην Κρήτη.

Στην άλλη όχθη βρίσκεται η «πατρίδα του λαού της Κρήτης, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που δουλεύουν από «Ήλιο σε Ήλιο» σε πεντάστερα κάτεργα για ένα κομμάτι ψωμί, οι εργαζόμενοι που πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα και το νερό, οι αγροτοκτηνοτρόφοι που ξεκληρίζονται και τους παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί τη γη τους και οι αυτοαπασχολούμενοι ΕΒΕ οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν με τα ψίχουλα που αφήνουν οι τουριστικοί όμιλοι. Ο λαός στο σύνολο του που νιώθει καθημερινά την ανασφάλεια και τις οικονομικές επιπτώσεις στο πετσί του από την εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη λειτουργία της ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής βάσης της Σούδας.

Αυτή την πολιτική σταθερότητα υπηρετεί ο πρωθυπουργός και παλιοί και νέοι επίδοξοι σωτήρες των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης.





Η μόνη σταθερότητα και η ελπίδα για τις λαϊκές ανάγκες φωτίζεται από την οργάνωση και την πάλη των εργαζομένων της Κρήτης για να χάσει το κεφάλαιο και να κερδίσει ο λαός. Σε συμπόρευση με το ΚΚΕ για να δυναμώσει η πραγματική εργατική – λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη βουλή.



Αυτό είναι και το μόνο που φοβούνται όλοι οι θαμώνες του κλειστού συνεδρίου του Economist στα Χανιά.

