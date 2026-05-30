Μέση Ανατολή: Το σκληρό παζάρι Ουάσιγκτον - Τεχεράνης - Εκρηκτική κλιμάκωση σε Λίβανο και Γάζα

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η 30ή Μαΐου 2026 βρίσκει τη διεθνή διπλωματία να ισορροπεί ανάμεσα σε ένα εύθραυστο προσχέδιο συμφωνίας και την απειλή μιας νέας, γενικευμένης στρατιωτικής ανάφλεξης.

Το διπλωματικό τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Παρά τις εντατικές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπογράψει καμία συμφωνία εάν δεν γίνουν πλήρως σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» των ΗΠΑ.

Η ιρανική πλευρά αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «προδοσία της διπλωματικής οδού

Το κλίμα φορτίστηκε περαιτέρω μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι έτοιμες για άμεση επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σε περίπτωση που οι συνομιλίες οδηγηθούν σε ναυάγιο.

Στο επίκεντρο της τριβής παραμένουν ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος, η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, αλλά και το ζήτημα της αποδέσμευσης των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν «παγωμένα» στο Κατάρ.

Φλέγονται τα μέτωπα σε Λίβανο και Γάζα

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο πεδίο των μαχών παραμένει εκρηκτική, με το Ισραήλ να κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του σε δύο μέτωπα:

Νότιος Λίβανος

Το Τελ Αβίβ εξέδωσε νέες, κατεπείγουσες εντολές εκκένωσης για χωριά της περιοχής. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν, πλήττοντας ακόμη και προάστια της Βηρυτού, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υφιστάμενη εκεχειρία.

Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις έλαβαν εντολή για επέκταση του στρατιωτικού ελέγχου, την ίδια στιγμή που παλαιστινιακές οργανώσεις συνεχίζουν τις ρίψεις ρουκετών προς το ισραηλινό έδαφος.

Πολεμική ρητορική από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Λάδι στη φωτιά έρχεται να ρίξει και η επίσημη τοποθέτηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Σε μια ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση, το σκληροπυρηνικό σώμα διαμήνυσε ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή μέχρι την καταστροφή του Ισραήλ», εξανεμίζοντας τις όποιες ελπίδες για μια μόνιμη και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στο άμεσο μέλλον.Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η λεπτή γραμμή που χωρίζει τη διπλωματία από τον ολοκληρωτικό πόλεμο φαίνεται να στενεύει επικίνδυνα.

