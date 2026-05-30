Basket League: O Παναθηναϊκός έκλεισε θέση στους τελικούς, 102-94 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία

Με τον Τσέντι Όσμαν να πετυχαίνει 29 πόντους, ο Παναθηναϊκός που είχε 68% στα τρίποντα (13/19) έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 102-94 στη Θεσσαλονίκη και με το 2-0 στη σειρά, πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς της GBL.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημα κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ, διότι ήταν πολύ αποτελεσματικός, παίζοντας με μεγάλη συγκέντρωση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι γηπεδούχοι είχαν συνεχώς το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα και τέσσερα λεπτά μετά το τζάμπολ έφθασαν στο +7 (15-8) δια χειρός Μπέβερλι. Ο Παναθηναϊκός βρήκε κάποιες λύσεις από τους Λεσόρ, Γκραντ και Χέιζ-Ντέιβις για να μειώσει σε 18-15, όμως ακολουθήσε σερί 9-0 από τους “ασπρόμαυρους”, με τον Μέλβιν να στέλνει τον ΠΑΟΚ στο +12 (27-15), λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι Σορτς και Μήτογλου ξεκίνησαν το ματς στον πάγκο, αλλά στην πορεία έγιναν σημαντικοί για τον Παναθηναϊκό και βοήθησαν την ομάδα του Άταμαν να χτίσει ένα καλό μομέντουμ, ανεβάζοντας την παραγωγικότητά της. Μπορεί το “τριφύλλι” να μην πέρασε μπροστά, αλλά έριξε τη διαφορά στους τέσσερις (34-30) στα μισά της δεύτερης περιόδου, αν και ο ΠΑΟΚ έβρισκε σκορ με τους Μέλβιν, Ομορούγι και Μπέβερλι. Οι “πράσινοι” έφεραν σιγά-σιγά το ματς στα μέτρα τους και μείωσαν στον πόντο (45-44), αλλά ήρθε ο Ταϊρί για να “ξεκολλήσει” τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 47-44 του πρώτου ημιχρόνου.



Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το προβάδισμα, με το σκορ στο 51-47, αλλά “ξύπνησε” ο Ναν, ο οποίος είχε μόλις δύο πόντους στο πρώτο μέρος. Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα, είχε συμπαραστάτες επιθετικά τους Λεσόρ και Όσμαν και ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 9-0 και προσπέρασε με 56-51, 6:24 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, παίρνοντας για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και βρέθηκε στο 61-58, έπειτα από σερί 7-0 με καλάθια των Μουρ, Περσίδη και Μπέβερλι. Οι Ντίμσα και Ταϊρί έβαλαν μακρινά σουτ για το 67-64, αλλά ο Παναθηναϊκός έκλεισε το δεκάλεπτο με σερί 8-0, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Όσμαν, ο οποίος έβαλε όλους τους πόντους του “τριφυλλιού” στο διάστημα αυτό, με τον Τούρκο να διαμορφώνει το 72-67 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου έφερε τον Ταϊρί σε πρώτο πλάνο για τον ΠΑΟΚ, με τον Αμερικανό γκαρντ να προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε το μομέντουμ και για πρώτη φορά είχε ξεφύγει στο σκορ. Ο Όσμαν έδειξε τον δρόμο, ακολούθησαν οι Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις, οι οποίοι έδωσαν λύσεις σε κρίσιμο σημείο και το “τριφύλλι” πήγαν στο +9 (82-73), 6:08 πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός και αποτελεσματικός, παίρνοντας χωρίς προβλήματα τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102