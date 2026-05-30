Ανδρουλάκης από Ευρυτανία: «Η χώρα χρειάζεται εθνικό σχέδιο αναγέννησης»

Το διήμερο οδοιπορικό του στην Ευρυτανία καταγράφει στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι η Ευρυτανία αλλά και όλη η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο τώρα, προκρίνοντας τα εξής:
- Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης
- Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου
- Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας .
«Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα», υπογραμμίζει.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξηλώνει τη «μαφία των επιδοτήσεων» - Όλο το παρασκήνιο για το μεγάλο «ριφιφί»
Κρήτη: Απολογούνται μητέρα και σύντροφος για την κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού