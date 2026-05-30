Αναδρομικά 2024: Τα βήματα για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης

Μια σημαντική διευκόλυνση για χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους ενεργοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ, καθώς είναι πλέον διαθέσιμη η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τα αναδρομικά που αφορούν αποδοχές του έτους 2024.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η διαδικασία είναι πλέον πλήρως αυτοματοποιημένη, προσφέροντας ταχύτητα στους υπόχρεους:

Ενημέρωση: Εφόσον οι φορείς (εργοδότες/ασφαλιστικά ταμεία) έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι έχουν λάβει ήδη ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής myAADEapp στο κινητό τους.

Ηλεκτρονική υποβολή: Ο φορολογούμενος εισέρχεται στην εφαρμογή και επιλέγει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2025.

Αυτόματη μεταφορά: Τα ποσά των αναδρομικών μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της περσινής δήλωσης (που αφορά το φορολογικό έτος 2024).

Εκκαθάριση: Με την οριστική υποβολή, εκδίδεται άμεσα νέο εκκαθαριστικό και δημιουργείται αυτόματα νέα ταυτότητα οφειλής αν προκύψει επιπλέον φόρος.

Τι πρέπει να προσέξετε

Είναι κρίσιμο να θυμάστε ότι οι αναδρομικές αποδοχές δηλώνονται στο έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος που εισπράχθηκαν.

Προθεσμίες: Η ηλεκτρονική δυνατότητα παραμένει ενεργή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 .

Πληρωμή φόρου: Ο πρόσθετος φόρος που θα βεβαιωθεί πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 .

Περιορισμοί: Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά την προσθήκη των αναδρομικών. Δεν επιτρέπεται παρέμβαση σε άλλα πεδία του Ε1. Εάν χρειάζεστε άλλες διορθώσεις, θα πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Αναδρομικά παλαιότερων ετών

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στο 2024. Εάν κατά τον έλεγχο του φετινού «ενημερωτικού εισοδημάτων» διαπιστώσετε ποσά που αφορούν παλαιότερα έτη, θα πρέπει να εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή και να ελέγξετε αν υπάρχει ενεργή επιλογή για κάθε έτος ξεχωριστά. Στην περίπτωση δικαστικών αποφάσεων, θυμηθείτε ότι οι τόκοι επιμερίζονται και δηλώνονται με βάση το έτος είσπραξης.

Υπενθύμιση: «Τρέχουν» οι φετινές φορολογικές δηλώσεις

Παράλληλα με τα αναδρομικά, συνεχίζεται η υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (για το έτος 2025):

Καταληκτική προθεσμία: 15 Ιουλίου 2026 (με επέκταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 για συγκεκριμένες κατηγορίες).

Πληρωμή: Η α΄ δόση καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου.

Εφάπαξ εξόφληση: Συνεχίζει να ισχύει η κλιμακωτή έκπτωση για όσους επιλέξουν να πληρώσουν τον φόρο τους άμεσα.

