Φωτιά στην άσφαλτο: Πόσο θα κοστίσει η βενζίνη για το τριήμερο – Τα «τσουχτερά» παραδείγματα

«Άτονο» χαρακτηρίζει το κλίμα στα ταξίδια του τριημέρου του Αγίου πνεύματος η FedHATTA, η οποία προειδοποιεί για «αργούς ρυθμούς» κατά τη φετινή σεζόν «εάν δεν ηρεμήσουν οι ανησυχίες που υπάρχουν και εάν δεν αποκλιμακωθει η πίεση στα καύσιμα». Άλλωστε, οι τιμές στα καύσιμα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που ανεβάζουν το κόστος των διακοπών φέτος.

Ωστόσο, παρά τις αυξήσεις, η απόδραση «οδικώς» παραμένει μεταξύ των οικονομικότερων επιλογών, ειδικά για όσους ταξιδέψουν με το αυτοκίνητο τους για να περάσουν το τριήμερο στο εξοχικό τους ή σε φιλικό σπίτι στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η τάση προς την ηπειρωτική Ελλάδα ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ακτοπλοϊκό πρόγραμμα δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τις σύντομες μετακινήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα, περιορίζοντας τη δυναμική των νησιωτικών αποδράσεων και επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Μαζική έξοδος με τα καύσιμα στο «κόκκινο»

H έξοδος του τριημέρου θα κοστίσει ακριβά στους εκδρομείς, καθώς οι τιμές καυσίμων στα πρατήρια της χώρας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρά την σταδιακή υποχώρηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Άλλωστε, η πτώση θα αργήσει να φανεί στην πραγματική αγορά, σχολιάζουν οι άνθρωποι του κλάδου, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί.

«Είναι η 8η ή η 9η φορά μέσα στον πόλεμο», που οι ΗΠΑ κάνουν λόγω για «τέλος του πολέμου» και «εκεχειρία» σημειώνουν και τονίζουν πως η αγορά τηρεί στάση αναμονής.

Έτσι, εν μέσω «εκεχειρίας» το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η μέση τιμή αμόλυβδης έφτασε να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές 15 ημερών, στο 2,14 για το σύνολο της χώρας και στο 2,28 για τα νησιά, ενώ πλέον η μέση τιμή στην «απλή βενζίνη» διαμορφώνεται στα 2,117 ευρώ/λίτρο.

Πόσο κοστίζει η απόδραση του τριημέρου

Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο τιμών καυσίμων, οι τιμές στα πρατήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: 2,117 ευρώ/λίτρο

Αμόλυβδη 100 οκτ.: 2,323 ευρώ/λίτρο

Diesel Κίνησης: 1,791 ευρώ/λίτρο

Υγραέριο κίνησης (Autogas): 1,137 ευρώ/λίτρο

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ακριβότερες τιμές στην αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγράφονται στις Κυκλάδες με 2,286 ευρώ/λίτρο και στα Δωδεκάνησα με 2,214 ευρώ/λίτρο.

Αυτό σημαίνει πως ένας ιδιοκτήτης οχήματος που πρέπει να γεμίσει το ντεπόζιτό του αυτή την εβδομάδα θα χρειαστεί από 74 ευρώ έως 148,19 ευρώ, με βάση τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων.

Ενδεικτικά, το κόστος κυμαίνεται ως εξής:

Μικρά αυτοκίνητα πόλης: 35 - 45 λίτρα (74 - 95,26 ευρώ)

Μικρομεσαία (Hatchback/Sedan): 45 - 55 λίτρα (95,26 - 116,43 ευρώ)

Μεγάλα οικογενειακά και SUV: 55 - 70+ λίτρα (116,43 - 148,19 ευρώ)

