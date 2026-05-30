Τα περιστέρια χρησιμοποιούν το ήπαρ τους ως… GPS για να μην χάνουν το δρόμο τους

Τα ζώα χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να προσανατολίζονται, όπως να ακολουθούν τα αστέρια και να θυμούνται βασικά σημεία αναφοράς. Πουλιά, ψάρια και χελώνες προσανατολίζονται επίσης χρησιμοποιώντας το μαγνητικό πεδίο της Γης σαν πυξίδα. Ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές πώς ακριβώς το καταφέρνουν.

Τα περιστέρια είναι μια γνωστή ομάδα πτηνών με εντυπωσιακές ικανότητες πτήσης, καθώς μπορούν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για τη μεταφορά κάθε είδους μηνυμάτων. Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και καιρό να κατανοήσουν πώς τα περιστέρια ταξιδεύουν χωρίς να χάνονται. Κάποιοι θεωρούν ότι τα πτηνά ανιχνεύουν μαγνητικά σήματα μέσω φωτοευαίσθητων μορίων στα μάτια τους ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει στο ράμφος ή στο εσωτερικό αυτί.

«Η μαγνητική αίσθηση αποτελεί μυστήριο εδώ και σχεδόν 100 χρόνια» αναφέρει ο Μάρτιν Βικέλσκι από το Ινστιτούτο Συμπεριφοράς Ζώων Μαξ Πλανκ στη Γερμανία που μαζί με άλλους ερευνητές αποφάσισαν να διερευνήσουν βαθύτερα τα μυστικά προσανατολισμού των περιστεριών. Αναζήτησαν μαγνητικά ίχνη στα όργανα των πτηνών και εντόπισαν ένα ισχυρό σήμα σε ένα απροσδόκητο σημείο: το ήπαρ.

Εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα στο συκώτι των περιστεριών διασπούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και αποθηκεύουν σίδηρο. Όταν οι επιστήμονες αφαίρεσαν προσωρινά αυτά τα ανοσοκύτταρα και άφησαν τα περιστέρια να πετάξουν, τα πουλιά «απλώς δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο τους», ανέφερε ο Κρίστιαν Κουρτς από το Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερμανία. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κύτταρα του ήπατος που είναι πλούσια σε σίδηρο ίσως παίζουν ρόλο στην αίσθηση προσανατολισμού.

Οι μαγνητικές πυξίδες των πτηνών αποδιοργανώνονταν μόνο σε συννεφιασμένες ημέρες, επειδή τότε δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ήλιο ως οδηγό προσανατολισμού. Οι επιστήμονες είχαν στο παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο τα ανοσοκύτταρα να εμπλέκονται στη μαγνητική αίσθηση όμως η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Science» είναι η πρώτη που παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη θεωρία. «Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ αλλά μόλις μου το εξήγησαν έβγαζε νόημα», δήλωσε ο οικολογικός συμπεριφοριστής Άλμπερτ Κάο από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη που δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Τα ανοσοκύτταρα βρίσκονται κοντά σε νευρικές ίνες στο ήπαρ. Αυτό ίσως εξηγεί πώς μεταδίδουν τη «μαγνητική αίσθηση» στον εγκέφαλο και βοηθούν τα περιστέρια να προσανατολίζονται, σύμφωνα με τη συν-συγγραφέα της μελέτης Κλίβια Λισόβσκι από το Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι και άλλα πουλιά ή ζώα, όπως τα ποντίκια, ίσως χρησιμοποιούν παρόμοιο «μαγνητικό GPS». Ωστόσο, ειδικοί που δεν συμμετείχαν στην έρευνα τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί ότι τα περιστέρια προσανατολίζονται με αυτόν τον τρόπο και για να κατανοηθεί καλύτερα πώς τα σήματα φτάνουν στον εγκέφαλο. Αν και οι ερευνητές εντόπισαν το ισχυρότερο μαγνητικό σήμα στο ήπαρ των περιστεριών, παρόμοια ανοσοκύτταρα έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία, όπως το ράμφος και ο σπλήνας.

Είναι πιθανό αυτό το μαγνητικό «παζλ» να μην έχει μία μόνο απάντηση έγραψαν σε συνοδευτικό άρθρο ο κτηνιατρικός παθολόγος Σάιμον Σπίρο και ο βιολόγος Χαλ Ντρέικσμιθ. Τα πτηνά ίσως χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να αντιλαμβάνονται τα μαγνητικά πεδία, ανάλογα με το αν ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις ή αν προσπαθούν να βρουν έναν συγκεκριμένο προορισμό. «Πράγματι, ίσως είναι σοφό να υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να επιστρέφεις σπίτι μέσα στο σκοτάδι», έγραψαν.

πηγή: naftemporiki.gr

