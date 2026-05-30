Κτηματολόγιο: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαγωνισμός 7 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη 150 εργαζομένων μέσω ιδιώτη

Σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ελληνικού Κτηματολογίου, αλλά και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε ο διεθνής διαγωνισμός ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ για την πρόσληψη 150 εργαζομένων μέσω ιδιωτικού αναδόχου.

Το Σωματείο Εργαζομένων του φορέα (ΣΕΚΤ) καταγγέλλει «εκχώρηση δημόσιας εξουσίας» σε ιδιώτες, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας, ενώ με πολυσέλιδο υπόμνημά του ζητά να τεθεί ο διαγωνισμός στο μικροσκόπιο ελεγκτικών και δικαστικών αρχών.

Το υπόμνημα έχει αποσταλεί εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο γραφείο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τον Οικονομικό Εισαγγελέα και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Λίγες ημέρες πριν την πανηγυρική εκδήλωση που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την περαίωση του Κτηματολογίου, το Σωματείο καταγγέλλει ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ουσιαστικά υποκαθιστά τη δημόσια διοίκηση με ιδιώτες, παρακάμπτει το ΑΣΕΠ, ενώ ζητά να ελεγχθεί εάν επιβαρύνει υπέρμετρα το Δημόσιο.

Το επίμαχο έργο αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών για τη Διοικητική Υποστήριξη και Υποστήριξη Τεχνικών Λειτουργιών του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο» και προβλέπει τη διάθεση 150 εργαζομένων για χρονικό διάστημα 13 μηνών, με δυνατότητα προαίρεσης. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 7.072.602,48 ευρώ, ποσό που το σωματείο χαρακτηρίζει «ιλιγγιώδες» και απολύτως δυσανάλογο σε σχέση με το πραγματικό κόστος πρόσληψης προσωπικού μέσω των κανονικών διαδικασιών του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ΣΕΚΤ, αλλά και την ίδια τη διακήρυξη του διαγωνισμού, ο οποίος βγήκε στον αέρα τον περασμένο Ιανουάριο, οι εργαζόμενοι που θα διατεθούν μέσω του αναδόχου δεν θα αναλάβουν αποκλειστικά επικουρικά καθήκοντα, όπως για παράδειγμα τη σάρωση εγγράφων, αλλά θα έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες του Κτηματολογίου και των Υποθηκοφυλακείων: «Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν σε εργασίες παραλαβής αιτήσεων και διαχείρισης ταμείου, δηλαδή πρωτοκόλλησης αιτήσεων στο Σύστημα Κτηματολογίου και στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών, καθώς και εργασίες Υποθηκοφυλακείου που αφορούν στην καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα οικεία βιβλία, έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και αντιγράφων», αναφέρεται στη διακήρυξη.

Στο σημείο αυτό εστιάζει το σωματείο τη σφοδρότερη κριτική του υποστηρίζοντας ότι η καταχώριση πράξεων στα δημόσια βιβλία του Κτηματολογίου συνιστά «άσκηση δημόσιας εξουσίας» που συνδέεται άμεσα με την προστασία της ιδιοκτησίας και την ασφάλεια των συναλλαγών δεδομένου ότι οι εγγραφές αυτές παράγουν έννομα αποτελέσματα, καθώς μέσω αυτών αναγνωρίζονται, μεταβάλλονται ή κατοχυρώνονται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών.



Σύμφωνα με τον ΣΕΚΤ, οι συμβάσεις αυτές «έρχονται να υποκαταστήσουν τη δημόσια διοίκηση και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει επιλεγεί μέσω ΑΣΕΠ, με αξιοκρατικά κριτήρια με υπαλλήλους που προσλαμβάνει ένας ιδιώτης, χωρίς καμία διαδικασία».

Το Σωματείο επικαλείται μάλιστα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και όχι όταν πρόκειται για αρμοδιότητες που ανήκουν στον «σκληρό πυρήνα» της κρατικής λειτουργίας. «Δεν νοείται το κράτος να απεκδύεται των θεμελιωδέστερων αρμοδιοτήτων του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα, με το Σωματείο να προσθέτει ότι δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να επιτρέπει στο Κτηματολόγιο να αναθέτει σε ιδιώτες την πρόσβαση και παρέμβαση στα δημόσια βιβλία ή τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών που συνδέονται με εμπράγματα δικαιώματα πολιτών.

«Ιλιγγιώδες το κόστος»

Την ίδια στιγμή το ΣΕΚΤ θέτει ζήτημα διαχείρισης του δημόσιου χρήματος υποστηρίζοντας ότι το κόστος της σύμβασης είναι εξωπραγματικό σε σχέση με το κόστος πρόσληψης αντίστοιχου προσωπικού μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ). Προς επίρρωση του επιχειρήματος αυτού, επικαλείται προηγούμενη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΣΟΧ για 58 εργαζόμενους, η οποία - όπως αναφέρει - κόστισε περίπου 587.520 ευρώ για διάστημα οκτώ μηνών, συμπεριλαμβανομένων μισθών και ασφαλιστικών εισφορών.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, το σωματείο εκτιμά ότι η κάλυψη αναγκών για 150 εργαζόμενους θα μπορούσε να επιτευχθεί με περίπου 1,6 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι προκύπτει διαφορά περίπου 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ποσό που προϋπολογίζεται για τον ιδιώτη ανάδοχο, την οποία χαρακτηρίζει «σκάνδαλο».

«Αυτή η διαδικασία με παράκαμψη του ΑΣΕΠ για την επιλογή του προσωπικού, αλλά και η τεράστια διαφορά στην οικονομική δαπάνη του Δημοσίου εν γένει, που αγγίζει κατά προσέγγιση τα τρία εκατομμύρια (€3.000.000) ευρώ κατά την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή όσο και αν αυτή ανέλθει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την άσκηση ή μη του δικαιώματος προαίρεσης, αποτελεί για εμάς σκάνδαλο από συνδικαλιστικής πλευράς και θα μας βρει απέναντι», υπογραμμίζεται στο υπόμνημα.

Για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι ζητούν από τους αρμοδίους φορείς να εξετάσουν το θέμα διοικητικά και νομικά «καθόσον σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ή ότι το ποσό που θα προσφερθεί τελικώς για την προσφορά των ανωτέρω εργαζομένων είναι, πράγματι, τόσο ιλιγγιωδώς υψηλό σε σχέση με τη δαπάνη που θα προκαλούνταν από την πρόσληψη των αιτούμενων υπαλλήλων μέσω ΣΟΧ, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τον τυχόν έλεγχο των υπαιτίων».

