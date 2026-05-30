Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις - Πάνω από 700 άτομα τα τελευταία 24ωρα

Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24ωρα στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γαύδο προκαλώντας νέο συναγερμό στο Λιμενικό και τις αρχές του νησιού και «έμφραγμα» στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας.

Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα (Σάββατο 30/5) τα ξημερώματα, 7 ν.μ. ανοιχτά των Καλών Λιμένων με λέμβο στην οποία επέβαιναν 38 άτομα τα οποία περισυνελέγησαν από ρυμουλκό πλοίο, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του λιμενικού με μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.

Χθες το βράδυ 69 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, προειδοποίησε με πιο σκληρά μέτρα αν οι ροές συνεχίσουν να αυξάνονται, την ώρα που η ΕΑΣΗ βάζει τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαθέσει το κτίριο της στις Μαλάδες για την λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Στην αιχμηρή ανακοίνωσή της, η Ένωση Ηρακλείου αναφέρεται στο κύμα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπήρξε πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλουν στη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.

