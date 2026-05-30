ΣΑΒ.30 Μαΐ 2026 10:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις - Πάνω από 700 άτομα τα τελευταία 24ωρα
μετανάστες (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 06:43 | 30/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πάνω από 700 άτομα έφτασαν τα τελευταία 24ωρα στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γαύδο προκαλώντας νέο συναγερμό στο Λιμενικό και τις αρχές του νησιού και «έμφραγμα» στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας.

Η τελευταία άφιξη σημειώθηκε σήμερα (Σάββατο 30/5) τα ξημερώματα, 7 ν.μ. ανοιχτά των Καλών Λιμένων με λέμβο στην οποία επέβαιναν 38 άτομα τα οποία περισυνελέγησαν από ρυμουλκό πλοίο, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του λιμενικού με μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.

Χθες το βράδυ 69 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, προειδοποίησε με πιο σκληρά μέτρα αν οι ροές συνεχίσουν να αυξάνονται, την ώρα που η ΕΑΣΗ βάζει τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαθέσει το κτίριο της στις Μαλάδες για την λειτουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Στην αιχμηρή ανακοίνωσή της, η Ένωση Ηρακλείου αναφέρεται στο κύμα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπήρξε πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλουν στη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Συναγερμός στη Γαύδο - Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστευτικό Κρητη Καλοί λιμένες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis