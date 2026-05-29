Κάνε αυτή την άσκηση Pilates για καλύτερη στάση σώματος

Μια απλή αλλά αποτελεσματική άσκηση Pilates που ενδυναμώνει τον κορμό, ενεργοποιεί την πλάτη και βοηθά στη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος στην καθημερινότητα.

Το Pilates είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές άσκησης για πολλούς λόγους. Αυτή η χαμηλής επιβάρυνσης, ολοκληρωμένη προπόνηση ενισχύει τη δύναμη του κορμού, την ευλυγισία, την ισορροπία, την ενσυνειδητότητα και φυσικά τη στάση του σώματος. Παράλληλα, αποτελεί μια ασφαλή και βιώσιμη επιλογή για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης, καθώς επιτρέπει σταδιακή πρόοδο μέσα από ελεγχόμενες και αργές κινήσεις που ενεργοποιούν βαθιά τους μύες και συμβάλλουν στη συνολική γράμμωση και ευθυγράμμιση του σώματος.

Όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης, το Pilates ενδυναμώνει τους λεγόμενους “powerhouse” μύες — δηλαδή τον βαθύ κορμό, τους γλουτούς, τους γοφούς και το πυελικό έδαφος — οι οποίοι στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη και βοηθούν στη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση της έντασης σε ώμους και αυχένα, αντισταθμίζοντας τη σκυφτή στάση που συχνά αποκτάται από την καθιστική ζωή και τη χρήση κινητών συσκευών.

Ωστόσο, μέσα σε όλες τις γνωστές ασκήσεις Pilates, υπάρχει μία που συχνά περνά απαρατήρητη, παρότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τη στάση του σώματος. Δεν ενεργοποιεί τους κοιλιακούς με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς, γι’ αυτό και δεν τραβά συχνά την προσοχή: πρόκειται για το Pilates dart.

Η άσκηση dart στο Pilates που βελτιώνει τη στάση

Το dart είναι μία από τις πιο υποτιμημένες ασκήσεις Pilates για τη στάση του σώματος. Το όνομά της προέρχεται από την ταχύτητα και τη “βελάκι” μορφή που παίρνει το σώμα κατά την εκτέλεση της κίνησης. Η άσκηση τοποθετεί το σώμα σε μια θέση που είναι σχεδόν αντίθετη από αυτή στην οποία βρισκόμαστε τις περισσότερες ώρες της ημέρας — είτε καθιστοί σε ένα γραφείο, είτε σκυμμένοι στο κινητό, είτε με τον κορμό μπροστά. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθά να τεντωθεί απαλά η πρόσθια αλυσίδα του σώματος και να ενδυναμωθεί η οπίσθια, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της ισορροπίας και της σωστής ευθυγράμμισης.

Σε αντίθεση με άλλες ασκήσεις, εδώ δεν υπάρχει έντονο “κάψιμο” στους κοιλιακούς. Το “dart” προσφέρει κάτι πιο λεπτό αλλά εξίσου σημαντικό: αίσθηση επιμήκυνσης της σπονδυλικής στήλης και ενεργοποίηση του κορμού με έλεγχο και επίγνωση. Η δυσκολία δεν βρίσκεται στην ένταση, αλλά στην ακρίβεια και στη συνειδητή κίνηση. Μάλιστα, όσο βελτιώνεται η σύνδεση νου-σώματος, τόσο πιο απαιτητική γίνεται η άσκηση. Αν φαίνεται εύκολη, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάπου υπάρχει αντιστάθμιση, όπως υπερέκταση των πλευρών ή απώλεια της ενεργοποίησης του κορμού. Όταν εκτελείται σωστά, το dart θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς κινείται αντίθετα από τις καθημερινές μας συνήθειες και μοτίβα κίνησης.

Πώς να εκτελέσετε την άσκηση Pilates dart

Δείτε πώς να εντάξετε το dart στην προπόνησή σας:

Ξεκινήστε ξαπλωμένοι μπρούμυτα πάνω σε ένα στρώμα, με τα χέρια δίπλα στο σώμα.

Φέρτε τα πόδια μαζί. Αν αυτό προκαλεί ενόχληση στη μέση, ανοίξτε τα στο άνοιγμα των γοφών.

Καθώς εκπνέετε, ενεργοποιήστε απαλά τους κοιλιακούς και “σηκώστε” το κέντρο του σώματος από το στρώμα, επιμηκύνοντας τη μέση.

Συνεχίστε την εκπνοή καθώς σηκώνετε στήθος, αυχένα και κεφάλι, διατηρώντας το σώμα μακρύ και όχι υπερβολικά ανασηκωμένο.

Ενεργοποιήστε τον κορμό ώστε να στηρίζει τη σπονδυλική στήλη.

Κατεβάστε τους ώμους μακριά από τα αυτιά και φανταστείτε ότι τα δάχτυλα “φτάνουν” προς τα πόδια για επιμήκυνση.

Διατηρήστε τη θέση για 2–3 αναπνοές, με έλεγχο και σταθερή ενεργοποίηση.

Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση με έλεγχο, στην επόμενη εκπνοή.

Χρήσιμες οδηγίες εκτέλεσης

Για να έχετε το μέγιστο όφελος από την άσκηση, είναι σημαντικό να προσέξετε τα εξής:

Δώστε προτεραιότητα στην επιμήκυνση πριν από την ανύψωση — μην εστιάζετε στο πόσο ψηλά θα σηκωθείτε.

Τραβήξτε απαλά τους κοιλιακούς προς τα μέσα και προς τα πάνω.

Ενεργοποιήστε ελαφρά τους γλουτούς για στήριξη της λεκάνης.

Κρατήστε το βλέμμα προς το στρώμα για ουδέτερη θέση αυχένα.

Χαλαρώστε τον αυχένα απομακρύνοντας τους ώμους από τα αυτιά.

Φανταστείτε ότι τα δάχτυλα των χεριών “απλώνονται” προς τα πόδια για μεγαλύτερη επιμήκυνση.

Πώς η άσκηση αυτή βελτιώνει τη στάση του σώματος

Το «dart» τοποθετεί το σώμα σε έκταση θωρακικής μοίρας — δηλαδή στην αντίθετη θέση από αυτή που υιοθετούμε καθημερινά. Στη σύγχρονη ζωή, είναι πολύ συνηθισμένο να έχουμε σκυφτή στάση: όταν οδηγούμε, διαβάζουμε, δουλεύουμε στον υπολογιστή, βλέπουμε τηλεόραση ή χρησιμοποιούμε το κινητό. Η άσκηση αυτή «σπάει» αυτό το μοτίβο, ενθαρρύνοντας επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης και καλύτερη ευθυγράμμιση. Παράλληλα, ενεργοποιεί συντονισμένα τους μύες της ωμοπλάτης, την αυχενική περιοχή και τον βαθύ κορμό, ενώ βοηθά το σώμα να δουλεύει ενάντια στη βαρύτητα με έλεγχο και συνείδηση. Επιπλέον, βοηθά στο άνοιγμα του θώρακα, στη διάταση του σφιχτού στήθους και στην ενεργοποίηση των μυών της πλάτης που συχνά παραμελούνται, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τους ώμους.

Γιατί είναι σημαντική η ενδυνάμωση της πλάτης για τη στάση

Με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα οι μύες της άνω πλάτης και της οπίσθιας αλυσίδας — τείνουν να αποδυναμώνονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κυφωτική στάση, δηλαδή μια πιο καμπουριασμένη εικόνα της σπονδυλικής στήλης. Η ενδυνάμωση της οπίσθιας αλυσίδας είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ισορροπίας, της κινητικότητας και της συνολικής λειτουργικότητας του σώματος. Η σωστή αναλογία δύναμης ανάμεσα στο μπροστινό και το πίσω μέρος του σώματος είναι καθοριστική για υγιή στάση και κίνηση. Το dart συμβάλλει ακριβώς σε αυτό, ενισχύοντας τους μύες που μας βοηθούν να στεκόμαστε πιο ίσια, με τους ώμους χαλαρούς και σωστά τοποθετημένους. Όσο πιο δυνατή γίνεται η οπίσθια αλυσίδα, τόσο καλύτερα μπορούμε να διατηρούμε μια σωστή, σταθερή και λειτουργική στάση σώματος στην καθημερινότητά μας.

Πηγή: jenny.gr

