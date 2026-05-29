ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 22:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς
νίκος ταγαράς
clock 21:51 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη με τον καρκίνο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς «έσβησε» στο Ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας άνιση μάχη με την αρρώστια. 

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος. 

«Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωας μου. Τώρα θα ξεκουραστείς...... Σε αγαπώ πολύ...»

Ποιος ήταν ο Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς εξελέγη βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Εκλέχτηκε ξανά στην ίδια περιφέρεια, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής και αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Επίσης ήταν πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ελβετίας και μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας Πορτογαλίας, Ελλάδας- Λουξεμβούργου και Ελλάδας-Κροατίας. 

Διετέλεσε ακόμη αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2014.

Στη Βουλή των Ελλήνων διετέλεσε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας.

Νωρίτερα, την οκταετία 2003-2010 διετέλεσε νομάρχης Κορινθίας. Υπηρέτησε το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί οκτώ χρόνια ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987- 1994) και 4 χρόνια ως δήμαρχος Τενέας (1999-2002).

Ταυτόχρονα υπήρξε για 4 χρόνια πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Κορινθίας (1999-2002).

Διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργιάδης για χρέη ΝΔ -ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, μόνο θα αυξάνονται»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Υφυπουργος Καρκίνος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis