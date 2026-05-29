Φαναράς (Metron analysis): Να μην ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους στις εκλογές, κάποιοι

Προειδοποίηση προς τα κομματικά επιτελεία να μην ονειρεύονται... περιπάτους απηύθυνε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων (Καρυστιανού - Τσίπρα) και την αναμενόμενη και ενός τρίτου (Σαμαρά), συστήνει ψυχραιμία στα κομματικά επιτελεία υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω.... «Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα» γράφει επίσης ο εκλογικός αναλυτής.

Αναλυτικά η ανάρτηση Φαναρά Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ξεκινώ με μια μεγάλη αγκαλιά και τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στον Τραινό για την απώλεια του. 'Ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι παλληκάρι από τα λίγα. Συνεχίζω με λίγα σχόλια για το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ίδρυση δυο νέων κομμάτων και την αναμενόμενη και ενός τρίτου και θα ήθελα να δώσω μια γενική συμβουλή. Ψυχραιμία παιδιά! Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στο σκοπό! Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή... Άντε και τα υπόλοιπα στην ώρα τους....

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: