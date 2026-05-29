ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 22:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Φαναράς (Metron analysis): Να μην ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους στις εκλογές, κάποιοι
Φαναράς
clock 20:46 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Προειδοποίηση προς τα κομματικά επιτελεία να μην ονειρεύονται... περιπάτους απηύθυνε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων (Καρυστιανού - Τσίπρα) και την αναμενόμενη και ενός τρίτου (Σαμαρά), συστήνει ψυχραιμία στα κομματικά επιτελεία υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω.... «Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα» γράφει επίσης ο εκλογικός αναλυτής.

Αναλυτικά η ανάρτηση Φαναρά Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ξεκινώ με μια μεγάλη αγκαλιά και τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στον Τραινό για την απώλεια του. 'Ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι παλληκάρι από τα λίγα. Συνεχίζω με λίγα σχόλια για το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ίδρυση δυο νέων κομμάτων και την αναμενόμενη και ενός τρίτου και θα ήθελα να δώσω μια γενική συμβουλή. Ψυχραιμία παιδιά! Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στο σκοπό! Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή... Άντε και τα υπόλοιπα στην ώρα τους....

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ανάλυση Δημοσκοπήσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis