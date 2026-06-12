Η Γκλεν Κλόουζ θα λάβει το πρώτο της Όσκαρ

Η Γκλεν Κλόουζ συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ηθοποιούς που δεν έχουν κερδίσει ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο έχοντας αποσπάσει οκτώ υποψηφιότητες, πρόκειται να λάβει τιμητικό Όσκαρ στη φετινή τελετή απονομής των Βραβείων του Συμβουλίου Διοικητών (Governors Awards). Μαζί της θα τιμηθούν ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ και ο θρυλικός δημιουργός κινουμένων σχεδίων Φλόιντ Νόρμαν, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS).







«Σε όλη την εξαιρετική πορεία της, το απαράμιλλο εύρος της Γκλεν Κλόουζ έχει ζωντανέψει μερικούς από τους πιο περίπλοκους χαρακτήρες του κινηματογράφου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η ακαδημία.

Η λίστα των υποψηφιοτήτων για την Κλόουζ ανοίγει το 1983, για την ταινία «The World According to Garp». Ακολουθεί η ερμηνεία της στην τεράστια εισπρακτική επιτυχία «Fatal Attraction» (1987), ενώ πιο πρόσφατα, το 2020, διεκδίκησε το αγαλματίδιο για το «Hillbilly Elegy».







Με οκτώ υποψηφιότητες στο ενεργητικό της, η ηθοποιός ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ του Πίτερ Ο'Τουλ στην ιστορία του θεσμού. Ωστόσο είναι κάτοχος τριών βραβείων Emmy, τριών Tony, τριών Grammy και τριών Χρυσών Σφαιρών.

Presenting this year’s Governors Awards honorees!







Honorary Awards:



Glenn Close



Floyd Norman



Ridley Scott







Irving G. Thalberg Memorial Award:



Christine Vachon & Pamela Koffler







Oscar statuettes will be presented at the Academy’s 17th Governors Awards on November 15, 2026, in… pic.twitter.com/O2f6IbWH2F — The Academy (@TheAcademy) June 10, 2026

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