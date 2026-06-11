Λόπεζ: «Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live» βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ και η ίδια αναφέρθηκε στον έρωτα.

«Είμαι πολύ ρομαντική και πιστεύω χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου βρίσκεται στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξή της στο «Jimmy Kimmel Live!», επιβεβαιώνοντας ότι είναι ελεύθερη.

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