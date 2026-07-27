Γ Εθνική: Ξεκίνησαν προετοιμασία Γιούχτας και ΠΟΑ(Φωτο)

Με στόχο να αφήσει το δικό του στίγμα στο νέο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, ο Γιούχτας εισήλθε σε ρυθμούς προετοιμασίας, πραγματοποιώντας την πρώτη συγκέντρωση της νέας περιόδου στο Μαρκομιχελάκειο.

Λίγο πριν από την πρώτη προπόνηση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ποδοσφαιρικού τμήματος, παρουσία της διοίκησης, του τεχνικού επιτελείου και των ποδοσφαιριστών. Οι άνθρωποι του Γιούχτα καλωσόρισαν τα νέα και τα παλιά μέλη του συλλόγου, ευχόμενοι υγεία και καλή αγωνιστική χρονιά.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση του ΠΟΑ για τη νέα περίοδο με την ομάδα να ξεκινά και επίσημα την προετοιμασία της.

Οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στο γήπεδο, κάνοντας την πρώτη τους προπόνηση για τη νέα χρονιά, η οποία βρίσκει την ομάδα του Ατσαλένιου με διάθεση για δουλειά και στόχο να παρουσιαστεί έτοιμη στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Πρώτο φιλικό για την ομάδα του Αντώνη Ανδρουλάκη θα είναι αυτό με τον ΠΑΟ Κρουσώνα στις 8 Αυγούστου.