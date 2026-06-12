e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:



• Στις 15 Ιουνίου θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.



• Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:



• 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.



• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.



• 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.



• 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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