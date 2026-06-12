Μουντιάλ 2026: Προβληματισμός στην FIFA για τα άδεια καθίσματα

Τα πολλά άδεια καθίσματα στην αναμέτρηση της Νοτίου Κορέας με την Τσεχία που έγινε στην πόλη Γουαδαλαχάρα προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στην FIFA, αφού η εικόνα ήταν αδύνατον να κρυφτεί από τον τηλεοπτικό φακό.

Χιλιάδες εισιτήρια έμειναν απούλητα, αποτέλεσμα των πολύ υψηλών τιμών που έχει προκαλέσει η δυναμική τιμολόγηση τους, που μοιάζει με πολύ με τον τρόπο που αλλάζουν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια.

Υπολογίζεται ότι παρά τις εκπτώσεις που έκανε η FIFA σε κάποια από τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης, περίπου 180.000 εισιτήρια παραμένουν ακόμα αδιάθετα στα επίσημα resale portals, κάτι που δημιουργεί ανασφάλεια και εκνευρισμό.

Ακόμα κι έτσι πάντως, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία περιμένει ρεκόρ εισπράξεων σε ότι αφορά τα εισιτήρια, αφού το φθηνότερο εισιτήριο για τον τελικό ξεκινάει από τις 5.785 δολάρια και σε πολλές περιπτώσεις φτάνει και σε πενταψήφιο νούμερο!

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