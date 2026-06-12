Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα με νίκη η Νότια Κορέα, 2-1 την Τσεχία

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Χουάνγκ, η Νότια Κορέα πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στην Τσεχία και μάλιστα με ανατροπή, πραγματοποιώντας με “καλημέρα” στη διοργάνωση μεγάλο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Όσο δεν πρόσφερε το πρώτο ημίχρονο, τα έδωσε μαζεμένα το δεύτερο. Τρία γκολ, ένα δοκάρι, ευκαιρίες, αποζημιώνοντας όσους έμειναν ξύπνιοι ή σηκώθηκαν νωρίς, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Αναγνωριστικό το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, κύλησε χωρίς ευκαιρία. Περισσότερο δραστήρια στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου η Νότια Κορέα, προσπάθησε να ασκήσει μία υποτυπώδη πίεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσει διαδοχικά κόρνερ, που όμως δεν έφεραν επικίνδυνες στιγμές στα καρέ των Τσέχων.

Ένα σουτ του αειθαλούς Σον στο 13′ ήταν η μοναδική φάση που υποχρέωσε τους θεατές να σηκωθούν από τα καρεκλάκια τους. Η Νότια Κορέα έμοιαζε να πατάει καλύτερα, η Τσεχία επέλεξε να δώσει χώρο αναζητώντας να “χτυπήσει” στην κόντρα, δίχως όμως να προκύψουν χώροι προς αξιοποίηση.

Στο 37′ ο Σον σούταρε ψηλά και δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης – στην 145η παρουσία του με τη φανέλα της Εθνική του ομάδας – άγγιξε το γκολ, στη σημαντικότερη ευκαιρία του ημιχρόνου. Μετά από ωραίο συνδυασμό κινήθηκε προς προς τα αριστερά, βρήκε χώρο, σούταρε, με την μπάλα να περνάει για λίγο άουτ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, λίγο έλειψε η Νότια Κορέα να προηγηθεί. Ο Σον, στην τέταρτη τελική του προσπάθεια στο ματς, είδε τον τερματοφύλακα της Τσεχίας, Κοβάρ, να τον σταματά, με τον 34χρονο επιθετικό να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα εκτελώντας από την αριστερή γωνία της μικρής περιοχής.

Τη στιγμή που οι Κορεάτες ήταν καλύτεροι δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στα αντίπαλα καρέ, η Τσεχία πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό, ανοίγοντας το σκορ στο 59′. Μετά από πλάγιο του Τσόφαλ, ο Κρέιτσι βρήκε δίχτυα με κεφαλιά, πιάνοντας στον ύπνο την αντίπαλη άμυνας.

Χρειάστηκαν μόλις οκτώ λεπτά για να βρει η Νότια Κορέα απάντηση. Όμορφη μπαλιά στον Χουάνγκ, εκπληκτική κοφτή ντρίμπλα από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού με την οποία “άδειασε” τον αντίπαλο τερματοφύλακα και αμυντικό και πλασέ σε κενή εστία για το 1-1.

Η Τσεχία “χτύπησε” ξανά από στημένη φάση, με τον Σούτσεκ να σκοράρει με κεφαλιά, ωστόσο τη στιγμή της σέντρας o μέσος της Γουέστ Χαμ βρισκόταν πιο μπροστά από την άμυνα της Νότιας Κορέας, με συνέπεια να υποδειχθεί σε θέση οφσάιντ και το τέρμα να ακυρωθεί.

Δεν συνέβη το ίδιο στο 80′, με τους Κορεάτες να βρίσκουν δίχτυα φτάνοντας στην ανατροπή. Ωραία παράλληλη σέντρα του Χουάνγκ από τα δεξιά, προβολή του Χεόνγκ Γκιού να γράφει το 2-1. Το ματς είχε αποκτήσει τρελό ρυθμό και στο 82′ το δοκάρι σταμάτησε την προσπάθεια του Χλόζεκ από κοντά. Στο 93′ οι Τσέχοι συνδυάστηκαν ωραία, ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας όμως μπλόκαρε σταθερά.

ΓΚΟΛ: 67′ Χουάνγκ, 80′ Χεόνγκ Γκιού / 59′ Κρέιτσι

Κίτρινες: 96′ Λι Γι Χιούκ

Κόκκινες: –

Δοκάρι: 82′ Χλόζεκ

Νότια Κορέα (Χονγκ Μιούνγκ Μπο): Κιμ – Λι Χανμπεόμ, Κιμ, Λι Ταεσέοκ (69′ Έομ Γι Σουνγκ) – Σεόλ, Χουάνγκ (84′ Κιμ Γιν Γκιού), Πάικ Σέονγκ Χο (84′ Παρκ Γιν Σέομπ), Λι Γκιχιούκ – Λι Γιαεσούνγκ (62′ Χουάνγκ Χι Τσαν), Λι Καντζίν – Σον (69′ Χέονγκ Γκιού)

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ – Τσάλουπεκ, Χράνακ, Κρέιτσι – Κούφαλ, Σούτσεκ, Σόικα, Ζέλενι – Σουλκ (64′ Χλόζεκ), Πρόβοντ (64′ Σάντιλεκ) – Σικ (64′ Χόρι)

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου:

1η αγωνιστική

Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

2η αγωνιστική

Τσεχία – Νότια Αφρική 18/6, 19:00

Μεξικό – Νότια Κορέα 19/6, 04:00

3η αγωνιστική

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 25/6, 04:00

Τσεχία – Μεξικό 25/6, 04:00

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου:

1. Μεξικό 3 (2-0)

2. Νότια Κορέα 3 (2-1)

3. Τσεχία 0 (1-2)

4. Νότιος Αφρική 0 (0-2)